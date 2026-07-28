マイケル・ジャクソン息子プリンス、日本滞在の様子をYouTubeで紹介
映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミアに出席するため、6月に来日したマイケル・ジャクソンの息子プリンスが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、日本滞在の様子を公開した。
【動画】日本滞在の様子を紹介するプリンス・ジャクソン
プリンスは日本時間7月28日、YouTubeに投稿した動画で、「こんにちは！」と日本語であいさつし、「父の伝記映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミアに出席するため、日本に来ています。一緒に探索しましょう」とコメント。2025年に婚約した長年の恋人モリー・シルマンと一緒に、東京を楽しむ様子をシェアした。
まずはホテルを抜け出し、周辺を散策。ホテル近くの公園を訪れたほか、器用に箸を使ってうどんを味わう姿も披露した。その夜は、ホテルに用意されたお茶を飲み、眠りについたようだ。
翌朝も「おはようございます！」と日本語であいさつするところから始まり、ホテルの窓から遠くに見える富士山にも注目。この日は新宿御苑を訪れ、温室や日本庭園、旧洋館御休所や旧御涼邸といった歴史ある建造物まで、隅から隅まで紹介した。
台風が迫るなか、外苑前のShake Shackでハンバーガーを食べ、コンビニで『Michael／マイケル』のポスターを発見。最後はホテルのラウンジでビールのグラスを傾け、「ご視聴ありがとうございます。Thanks for watching」と日本語と英語を交えたテロップで締めくくった。
動画には「Exploring Tokyo before the Michael Movie premiere in Japan （1／3）」とのタイトルが付けられており、さらなる冒険が待ち受けていることを予感させる。ファンからは、「プリンス・ジャクソンは良い感じの人らしい！ とても、超有名人に息子だなんて思えない」「マイケルの子どもの日常を目にできるなんてすごい！ ありがとう！」などと反応が寄せられており、またジャパンプレミアに参加したファンからも、「忙しいのに来日してくれてありがとう。レッドカーペットであなたとモリーにサインをもらい、写真撮影をしてもらいました。大切な思い出です。本当にありがとう」と感謝が寄せられている。
【動画】日本滞在の様子を紹介するプリンス・ジャクソン
プリンスは日本時間7月28日、YouTubeに投稿した動画で、「こんにちは！」と日本語であいさつし、「父の伝記映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミアに出席するため、日本に来ています。一緒に探索しましょう」とコメント。2025年に婚約した長年の恋人モリー・シルマンと一緒に、東京を楽しむ様子をシェアした。
翌朝も「おはようございます！」と日本語であいさつするところから始まり、ホテルの窓から遠くに見える富士山にも注目。この日は新宿御苑を訪れ、温室や日本庭園、旧洋館御休所や旧御涼邸といった歴史ある建造物まで、隅から隅まで紹介した。
台風が迫るなか、外苑前のShake Shackでハンバーガーを食べ、コンビニで『Michael／マイケル』のポスターを発見。最後はホテルのラウンジでビールのグラスを傾け、「ご視聴ありがとうございます。Thanks for watching」と日本語と英語を交えたテロップで締めくくった。
動画には「Exploring Tokyo before the Michael Movie premiere in Japan （1／3）」とのタイトルが付けられており、さらなる冒険が待ち受けていることを予感させる。ファンからは、「プリンス・ジャクソンは良い感じの人らしい！ とても、超有名人に息子だなんて思えない」「マイケルの子どもの日常を目にできるなんてすごい！ ありがとう！」などと反応が寄せられており、またジャパンプレミアに参加したファンからも、「忙しいのに来日してくれてありがとう。レッドカーペットであなたとモリーにサインをもらい、写真撮影をしてもらいました。大切な思い出です。本当にありがとう」と感謝が寄せられている。