Mrs. GREEN APPLE、5大ドーム公演「BABEL no TOH」映画化の公開時期を2027年に変更へ「より作品のクオリティを高めるべく」
【モデルプレス＝2026/07/28】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のプロジェクト・Project-MGAの公式X（旧Twitter）が7月28日、更新された。2025年に開催された5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の映画化について、公開時期を2027年に変更することを伝えた。
【写真】ミセス、没入空間話題のドーム会場
Project-MGAは、「映画『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を楽しみにしてくださっている皆さまへ」と題したお知らせを公開。「2025年10月25日（土）から2025年12月20日（土）まで、5大ドームにて全12公演、計55万人を動員した『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』。その映画化について、公開を2026年夏頃と発表しておりましたが、より作品のクオリティを高めるべくチームでの議論を重ねた結果、公開時期を2027年に変更することを決定いたしました」と公開時期の変更を報告した。
「具体的な公開日については改めてお知らせいたします」とし、「楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、心よりお詫び申し上げます。公開まで今しばらくお待ちください。そして、今後の続報にもご期待ください」と呼びかけている。
本ツアーは、10月25日に愛知県バンテリンドーム ナゴヤを皮切りにスタート。全12公演で合計55万人を動員、“EDEN no SONO”（2019〜2020年開催）から始まり、“NOAH no HAKOBUNE”（2023年開催）、“Atlantis”（2023年開催）へと物語が紡がれてきた「ストーリーライン」と呼ばれるライブシリーズ。高さ約20m、重さ約100トンの巨大な“バベルの塔”が出現し、100人以上のキャストが携わるイマーシブな演出など、他のコンサートでは類を見ない、エンターテインメントの領域を超えた規格外のライブとなった。（modelpress編集部）
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◆ミセス、映画の公開時期変更へ
Project-MGAは、「映画『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を楽しみにしてくださっている皆さまへ」と題したお知らせを公開。「2025年10月25日（土）から2025年12月20日（土）まで、5大ドームにて全12公演、計55万人を動員した『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』。その映画化について、公開を2026年夏頃と発表しておりましたが、より作品のクオリティを高めるべくチームでの議論を重ねた結果、公開時期を2027年に変更することを決定いたしました」と公開時期の変更を報告した。
「具体的な公開日については改めてお知らせいたします」とし、「楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、心よりお詫び申し上げます。公開まで今しばらくお待ちください。そして、今後の続報にもご期待ください」と呼びかけている。
◆Mrs. GREEN APPLE「BABEL no TOH」
本ツアーは、10月25日に愛知県バンテリンドーム ナゴヤを皮切りにスタート。全12公演で合計55万人を動員、“EDEN no SONO”（2019〜2020年開催）から始まり、“NOAH no HAKOBUNE”（2023年開催）、“Atlantis”（2023年開催）へと物語が紡がれてきた「ストーリーライン」と呼ばれるライブシリーズ。高さ約20m、重さ約100トンの巨大な“バベルの塔”が出現し、100人以上のキャストが携わるイマーシブな演出など、他のコンサートでは類を見ない、エンターテインメントの領域を超えた規格外のライブとなった。（modelpress編集部）
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