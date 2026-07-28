KAWAII LAB. 初のアジア5ヵ国同時オーディション募集開始 アイドルカルチャーを世界へ
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」は、アジア5ヵ国を対象としたグローバルオーディション「KAWAII LAB. ASIA GLOBAL AUDITION 2026」の募集を7月28日より開始した。
【写真】CUTIE STREET、韓国でのアンコール公演2daysで約4000人を魅了！ ライブフォト（6枚）
KAWAII LAB.は、アソビシステムが2022年に始動したアイドルプロジェクト。「原宿から世界へ」をコンセプトに、日本独自の“カワイイ”を世界に発信し、新たなアイドルカルチャーを創出することを目指す。総合プロデューサーを務めるのは木村ミサ。これまでにFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETなどのグループを輩出している。
本オーディションは、7月11日に国立代々木競技場第一体育館にて開催された「KAWAII LAB. SESSION」で開催を発表した、KAWAII LAB.初となるアジア5ヵ国同時開催のグローバルオーディションプロジェクト。
今回は、韓国、中国、タイ、インドネシア、ベトナムの5ヵ国を対象に募集を実施。各国から才能ある人材を発掘・育成し、KAWAII LAB.が発信してきた日本発のアイドルカルチャーを世界へ広げることを目指す。今後は応募状況や、各国での反響を踏まえながら、対象地域の拡大や各地域でのプロジェクト展開も視野に入れていく。
応募期間は7月28日から10月31日で、活動開始は2027年の予定。応募資格は12歳から22歳の女性（中国のみ25歳まで）で、アイドル経験者も応募可。書類審査ののちオンラインでの二次審査、その後三次審査（現地対面／パフォーマンス審査）を経て最終合格者を決定する。
本選考最終合格者は、日本チームの監修のもと、各国のパートナーによるマネジメントサポートにて活動を開始。ダンスレッスン、ボイストレーニング、マネジメント、住環境サポートなど、デビューに向けた総合的な育成プログラムを提供し、本人の適性や各地域でのプロジェクトの状況に応じて、デビューや国内外でのさまざまな活動機会を提供していく予定だ。
各国パートナーは、韓国はLIVET、中国はMODERN SKY、タイ・インドネシア・ベトナムはPOPSが担当する。
※木村ミサのコメント全文とオーディション概要は以下の通り。
【コメント全文／オーディション概要】
■木村ミサ（KAWAII LAB. 総合プロデューサー ）
KAWAII LAB.は「原宿から世界へ」をコンセプトに、日本独自のアイドルカルチャーを発信してきました。今回のオーディションは、その想いをさらに大きく広げるための新しい挑戦です。アジア各国の才能ある方々と出会い、それぞれの個性や文化を尊重しながら、日本発のKAWAII LAB.カルチャーを世界へ広げていきたいと思っています。たくさんの未来のスターとの出会いを、心から楽しみにしています。
■KAWAII LAB. ASIA GLOBAL AUDITION 2026 概要
名称：KAWAII LAB. ASIA GLOBAL AUDITION 2026
主催：アソビシステム
開催地域：韓国、中国、タイ、インドネシア、ベトナム
応募期間：2026年7月28日〜2026年10月31日
活動開始時期：2027年予定
応募資格：
●12歳〜22歳の女性（中国のみ25歳まで）
●経験不問（未経験者歓迎）
●アイドル経験者応募可
●未成年者は保護者の同意が必要
選考フロー：
書類審査
↓
ニ次審査（オンライン）
↓
三次審査（現地対面／パフォーマンス審査）
↓
最終合格者決定
【写真】CUTIE STREET、韓国でのアンコール公演2daysで約4000人を魅了！ ライブフォト（6枚）
KAWAII LAB.は、アソビシステムが2022年に始動したアイドルプロジェクト。「原宿から世界へ」をコンセプトに、日本独自の“カワイイ”を世界に発信し、新たなアイドルカルチャーを創出することを目指す。総合プロデューサーを務めるのは木村ミサ。これまでにFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETなどのグループを輩出している。
今回は、韓国、中国、タイ、インドネシア、ベトナムの5ヵ国を対象に募集を実施。各国から才能ある人材を発掘・育成し、KAWAII LAB.が発信してきた日本発のアイドルカルチャーを世界へ広げることを目指す。今後は応募状況や、各国での反響を踏まえながら、対象地域の拡大や各地域でのプロジェクト展開も視野に入れていく。
応募期間は7月28日から10月31日で、活動開始は2027年の予定。応募資格は12歳から22歳の女性（中国のみ25歳まで）で、アイドル経験者も応募可。書類審査ののちオンラインでの二次審査、その後三次審査（現地対面／パフォーマンス審査）を経て最終合格者を決定する。
本選考最終合格者は、日本チームの監修のもと、各国のパートナーによるマネジメントサポートにて活動を開始。ダンスレッスン、ボイストレーニング、マネジメント、住環境サポートなど、デビューに向けた総合的な育成プログラムを提供し、本人の適性や各地域でのプロジェクトの状況に応じて、デビューや国内外でのさまざまな活動機会を提供していく予定だ。
各国パートナーは、韓国はLIVET、中国はMODERN SKY、タイ・インドネシア・ベトナムはPOPSが担当する。
※木村ミサのコメント全文とオーディション概要は以下の通り。
【コメント全文／オーディション概要】
■木村ミサ（KAWAII LAB. 総合プロデューサー ）
KAWAII LAB.は「原宿から世界へ」をコンセプトに、日本独自のアイドルカルチャーを発信してきました。今回のオーディションは、その想いをさらに大きく広げるための新しい挑戦です。アジア各国の才能ある方々と出会い、それぞれの個性や文化を尊重しながら、日本発のKAWAII LAB.カルチャーを世界へ広げていきたいと思っています。たくさんの未来のスターとの出会いを、心から楽しみにしています。
■KAWAII LAB. ASIA GLOBAL AUDITION 2026 概要
名称：KAWAII LAB. ASIA GLOBAL AUDITION 2026
主催：アソビシステム
開催地域：韓国、中国、タイ、インドネシア、ベトナム
応募期間：2026年7月28日〜2026年10月31日
活動開始時期：2027年予定
応募資格：
●12歳〜22歳の女性（中国のみ25歳まで）
●経験不問（未経験者歓迎）
●アイドル経験者応募可
●未成年者は保護者の同意が必要
選考フロー：
書類審査
↓
ニ次審査（オンライン）
↓
三次審査（現地対面／パフォーマンス審査）
↓
最終合格者決定