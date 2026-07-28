武田航平×渋谷謙人『スモークブルーの雨のち晴れ』公式デジタル写真集カット特別公開 紙版予約スタート
武田航平と渋谷謙人がダブル主演するドラマ『スモークブルーの雨のち晴れ』の公式デジタル写真集（小学館）より、掲載カットを特別に一部公開。さらに本日7月28日12時より完全受注生産の「紙版」の写真集の予約がスタートした。
【写真】もし二人が一緒に暮らしてみたら？ 武田航平×渋谷謙人『スモークブルーの雨のち晴れ』公式デジタル写真集 掲載カットギャラリー
累計発行部数70万部突破の同名のBL漫画（原作：波真田かもめ）を実写化した4月期ドラマ『スモークブルーの雨のち晴れ』（読売テレビ）。2人の突然の再会から人生が動き出す、脱サラアラフォー同士のライフとラブを描く“大人ビターなラブストーリー”だ。
同作は、TVerお気に入り登録数が約15万、FODでも上位にランクインするなどヒットを記録。そんな話題作の公式デジタル写真集が発売される。
都内の一軒家を舞台に「もし二人が一緒に暮らしてみたら」をテーマに撮り下ろし。パジャマでゴロゴロしたり、部屋着で本を読んだり、ご飯やおやつを食べたり、スーツでディナーにでかけたり、「二人の日常をこっそり見守ることができる」ような構成になっている。ドラマの世界観そのままに「くじさく」2人の絆が楽しめる120ページ超の大作。全ストア共通で見られるメイキング動画がついているほか、約1万字のインタビューも掲載されている。
また、デジタル写真集をオンデマンドで印刷する完全受注生産の「紙版」の写真集の予約がスタート。販売期間は8月13日23時59分までの約2週間となっており、紙版限定のカット、メイキング動画、生写真特典も。さらに7月30日の『女性セブン』では、写真集に掲載しきれなかったアザーカットのグラビアと特別ポスター付録が掲載される。
「【特典動画付き】『武田航平＆渋谷謙人 スモークブルーの雨のち晴れ ドラマ公式デジタル写真集』」は、小学館より7月30日発売。価格2750円（税込）。
「オリジナルカット＆メイキング動画QRコード付きポストカード！ 【紙版】『武田航平＆渋谷謙人 スモークブルーの雨のち晴れ ドラマ公式デジタル写真集』」は、小学館より7月28日12時〜8月13日23時59分まで販売。発送は10月中旬頃に発送開始予定。価格5500円（税込）。
【写真】もし二人が一緒に暮らしてみたら？ 武田航平×渋谷謙人『スモークブルーの雨のち晴れ』公式デジタル写真集 掲載カットギャラリー
累計発行部数70万部突破の同名のBL漫画（原作：波真田かもめ）を実写化した4月期ドラマ『スモークブルーの雨のち晴れ』（読売テレビ）。2人の突然の再会から人生が動き出す、脱サラアラフォー同士のライフとラブを描く“大人ビターなラブストーリー”だ。
都内の一軒家を舞台に「もし二人が一緒に暮らしてみたら」をテーマに撮り下ろし。パジャマでゴロゴロしたり、部屋着で本を読んだり、ご飯やおやつを食べたり、スーツでディナーにでかけたり、「二人の日常をこっそり見守ることができる」ような構成になっている。ドラマの世界観そのままに「くじさく」2人の絆が楽しめる120ページ超の大作。全ストア共通で見られるメイキング動画がついているほか、約1万字のインタビューも掲載されている。
また、デジタル写真集をオンデマンドで印刷する完全受注生産の「紙版」の写真集の予約がスタート。販売期間は8月13日23時59分までの約2週間となっており、紙版限定のカット、メイキング動画、生写真特典も。さらに7月30日の『女性セブン』では、写真集に掲載しきれなかったアザーカットのグラビアと特別ポスター付録が掲載される。
「【特典動画付き】『武田航平＆渋谷謙人 スモークブルーの雨のち晴れ ドラマ公式デジタル写真集』」は、小学館より7月30日発売。価格2750円（税込）。
「オリジナルカット＆メイキング動画QRコード付きポストカード！ 【紙版】『武田航平＆渋谷謙人 スモークブルーの雨のち晴れ ドラマ公式デジタル写真集』」は、小学館より7月28日12時〜8月13日23時59分まで販売。発送は10月中旬頃に発送開始予定。価格5500円（税込）。