橋本環奈『バカンスの法則』スタート、チェ・ジョンヒョプの“衝撃の正体”判明！（ネタバレあり）
橋本環奈が主演、韓国俳優チェ・ジョンヒョプが共演、漫画家の東村アキコが原作・脚本・監督を務めるABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』が27日スタート。第1話では、ヒョプ様ことジョンヒョプが演じる西上の衝撃的な正体とともに、橋本演じる緑を待ち受ける残酷な運命が描かれた（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】上司・黄泉様役で出演する七海ひろき
本作は、多忙な日々に疲弊した主人公・星野緑が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかで、ミステリアスな管理人・西上と出会い、恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックス・ロマンス”を、1話15分の全18話で描く。
第1話では、勤め先の美容クリニックの突然の営業停止により“無職”となった主人公・星野緑（橋本環奈）が、売れない役者の兄・紺太（勝地涼）と共に、亡き祖母の残した海辺の別荘へ人生のバカンスにやってくる様子が描かれた。そこで二人を迎えたのは、どこか浮世離れした雰囲気を纏う、ミステリアスでイケメンな管理人・西上（チェ・ジョンヒョプ）。
しかし第1話のラスト、西上の衝撃的な正体が判明。なんと彼の正体は、緑たちが過ごす別荘地帯・龍海町を担当する“死神”だった。さらに西上は、自身の上司である黄泉様（七海ひろき）から「1ヵ月後に大型台風による土砂崩れで、住民全員が死亡する」という残酷な運命を告げられ、彼らの最期を見届けるために監視していたのだった。
自分たちの死の運命をつゆ知らず、美しい別荘でバカンスを謳歌しようと意気込む緑たち。そして、そんな彼女たちを複雑な眼差しで見つめる西上。一見爽やかな別荘生活の裏で動き出した、切なくもミステリアスな運命の歯車に、SNS上では早くも大きな反響が寄せられている。
そして死神である西上に指令を下す上司・黄泉様役として、元宝塚歌劇団宙組・星組の男役スターで、退団後も俳優・声優・アーティストとして高い人気を誇る七海ひろきが出演。第1話では厳かでミステリアスな“声の出演”として初登場を果たし、死神である西上とのやり取りで、物語の緊張感を一気に引き上げた。黄泉の世界を統べる絶対的な存在である黄泉様が、今後どのように緑と西上たちの運命に関わっていくのか、期待が高まる。
ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』は、ABEMAにて毎週月曜・水曜・金曜各20時無料配信（1話15分／全18話）。Netflixにて7月31日より毎週金曜に3話ずつ配信。
【写真】上司・黄泉様役で出演する七海ひろき
本作は、多忙な日々に疲弊した主人公・星野緑が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかで、ミステリアスな管理人・西上と出会い、恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックス・ロマンス”を、1話15分の全18話で描く。
しかし第1話のラスト、西上の衝撃的な正体が判明。なんと彼の正体は、緑たちが過ごす別荘地帯・龍海町を担当する“死神”だった。さらに西上は、自身の上司である黄泉様（七海ひろき）から「1ヵ月後に大型台風による土砂崩れで、住民全員が死亡する」という残酷な運命を告げられ、彼らの最期を見届けるために監視していたのだった。
自分たちの死の運命をつゆ知らず、美しい別荘でバカンスを謳歌しようと意気込む緑たち。そして、そんな彼女たちを複雑な眼差しで見つめる西上。一見爽やかな別荘生活の裏で動き出した、切なくもミステリアスな運命の歯車に、SNS上では早くも大きな反響が寄せられている。
そして死神である西上に指令を下す上司・黄泉様役として、元宝塚歌劇団宙組・星組の男役スターで、退団後も俳優・声優・アーティストとして高い人気を誇る七海ひろきが出演。第1話では厳かでミステリアスな“声の出演”として初登場を果たし、死神である西上とのやり取りで、物語の緊張感を一気に引き上げた。黄泉の世界を統べる絶対的な存在である黄泉様が、今後どのように緑と西上たちの運命に関わっていくのか、期待が高まる。
ABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』は、ABEMAにて毎週月曜・水曜・金曜各20時無料配信（1話15分／全18話）。Netflixにて7月31日より毎週金曜に3話ずつ配信。