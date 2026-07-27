伝説のドラマを再び！『シャーロック・ホームズの冒険』7月30日（木）放送スタート

世界で最も有名な探偵シャーロック・ホームズの物語を、アーサー・コナン・ドイルの原作小説に極力忠実にドラマ化した『シャーロック・ホームズの冒険』が、NHK BSプレミアム4Kにて7月30日（木）21：00より放送される。

ジェレミー・ブレット＆露口茂のホームズは珠玉の完成度！

本国イギリスで1984年から1994年まで放送された本作は、コナン・ドイルの小説そのままに綴られるストーリーはもちろん、シドニー・パジェットの挿絵そっくりの映像に至るまで見事に再現され、「原作のイメージそのもの！」と絶賛された作品だ。時折大きく脚色されているが、その多くはドラマとしてより効果的な演出になっており、そうしたエピソードを小説と比較してみるのも面白いだろう。

ホームズ役のジェレミー・ブレットをはじめ、相棒のワトソンに扮したデヴィッド・バーク、エドワード・ハードウィック、ハドソン夫人役のロザリー・ウィリアムズといった主要キャストのほか、一話のみの登場となる依頼人や犯人も存在感を放っている。露口茂をはじめとした日本語吹替版の表現力もピッタリだ。

「ボヘミアの醜聞」「踊る人形」「まだらの紐」「青い紅玉」「赤髪連盟」「最後の事件」「六つのナポレオン」などの短編小説のほか、長編小説の「四人の署名」「バスカビル家の犬」も映像化されている。

『シャーロック・ホームズの冒険』キャスト、声優

ジェレミー・ブレット（シャーロック・ホームズ役／声：露口茂、諸角憲一）

デヴィッド・バーク（ワトソン役／声：長門裕之、金尾哲夫、立木文彦）

エドワード・ハードウィック（ワトソン役／声：福田豊土、園江治）

『シャーロック・ホームズの冒険』第1話「ボヘミアの醜聞」あらすじ

自分の推理力を発揮できる刺激的な事件を待っているシャーロック・ホームズのもとに仕事の依頼が届く。友人でありパートナーのワトソンとともに迎えた依頼者は、ただならぬ雰囲気の人物だった。そして、ホームズは生涯忘れえぬ女性、エレーナ・アドラーと対峙することになる。

『シャーロック・ホームズの冒険』（全41話）放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて7月30日（木）21：00より放送

毎週木曜日21：00〜

（※長編は開始時間が変わる場合があります）

［音声］ステレオ二ヵ国語放送（主音声：日本語吹替／副音声：英語）

［字幕放送］有り

（海外ドラマNAVI）

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