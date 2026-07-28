あと一品に悩んだら！スパイス3つで味が決まる「やみつきオクラ炒め」は覚えておきたい簡単副菜
東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」が運営するYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「食べすぎ注意！やみつき簡単副菜『オクラのスパイス炒め』の作り方」と題した動画を公開しました。いつものオクラが、スパイス3つで本格的な一品に変わるレシピを紹介しています。
まず、オクラの下処理から始めます。ヘタの先端を切り落とし、硬いガクの部分を包丁でぐるりと剥きます。次に、塩をふってまな板の上で転がす「板ずり」をすることで、表面のうぶ毛を取り除きます。下処理をしたオクラは、塩を加えた熱湯で約1分半茹で、色鮮やかに仕上げます。茹で上がったら流水で冷まし、食べやすい大きさにカットします。
このレシピの最大のポイントは、スパイスの香りを油に移す「テンパリング」という工程です。フライパンに油をひき、クミン、ブラックペッパー、スターアニスの3種類のパウダースパイスを入れ、弱火でじっくりと熱します。動画では「パウダースパイスは焦げやすいので注意」と、火加減の重要性を説明しています。
スパイスの香りが立ってきたら、カットしたオクラを投入。油とスパイスが全体にしっかりと馴染むように、手早く炒め合わせます。最後に塩をふって味を調えれば、スパイシーな香りが食欲をそそる一品の完成です。
食卓の副菜としてはもちろん、お酒のおつまみにもぴったりの「オクラのスパイシー炒め」。手軽に作れて本格的な味わいが楽しめるこのレシピを、試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・オクラ 140g
・塩 1g
・米油 20g
＜パウダースパイス＞
・クミン 2g
・ブラックペッパー 2g
・スターアニス 2g
［作り方］
1. オクラはヘタの先端を切り落とし、ガクの周りを包丁でむき取る。
2. まな板の上で塩（分量外）をふって板ずりをし、うぶ毛を取り除く。
3. 沸騰したお湯に塩（分量外）を加え、オクラを約1分半茹でる。
4. 流水で冷やして粗熱を取り、水気を切ってから食べやすい大きさに切る。
5. フライパンに米油とパウダースパイスをすべて入れ、弱火にかける。
6. スパイスの香りが立つまでじっくり熱し、油となじませる。
7. オクラを加えて、スパイスが全体に絡むように手早く炒める。
8. 器に盛り付け、塩をふって味を調えたら完成。
まず、オクラの下処理から始めます。ヘタの先端を切り落とし、硬いガクの部分を包丁でぐるりと剥きます。次に、塩をふってまな板の上で転がす「板ずり」をすることで、表面のうぶ毛を取り除きます。下処理をしたオクラは、塩を加えた熱湯で約1分半茹で、色鮮やかに仕上げます。茹で上がったら流水で冷まし、食べやすい大きさにカットします。
このレシピの最大のポイントは、スパイスの香りを油に移す「テンパリング」という工程です。フライパンに油をひき、クミン、ブラックペッパー、スターアニスの3種類のパウダースパイスを入れ、弱火でじっくりと熱します。動画では「パウダースパイスは焦げやすいので注意」と、火加減の重要性を説明しています。
スパイスの香りが立ってきたら、カットしたオクラを投入。油とスパイスが全体にしっかりと馴染むように、手早く炒め合わせます。最後に塩をふって味を調えれば、スパイシーな香りが食欲をそそる一品の完成です。
食卓の副菜としてはもちろん、お酒のおつまみにもぴったりの「オクラのスパイシー炒め」。手軽に作れて本格的な味わいが楽しめるこのレシピを、試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・オクラ 140g
・塩 1g
・米油 20g
＜パウダースパイス＞
・クミン 2g
・ブラックペッパー 2g
・スターアニス 2g
［作り方］
1. オクラはヘタの先端を切り落とし、ガクの周りを包丁でむき取る。
2. まな板の上で塩（分量外）をふって板ずりをし、うぶ毛を取り除く。
3. 沸騰したお湯に塩（分量外）を加え、オクラを約1分半茹でる。
4. 流水で冷やして粗熱を取り、水気を切ってから食べやすい大きさに切る。
5. フライパンに米油とパウダースパイスをすべて入れ、弱火にかける。
6. スパイスの香りが立つまでじっくり熱し、油となじませる。
7. オクラを加えて、スパイスが全体に絡むように手早く炒める。
8. 器に盛り付け、塩をふって味を調えたら完成。
YouTubeの動画内容
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