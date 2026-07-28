今田美桜、『クロスロード』オフショットの数々に絶賛の声「あまりにも可愛すぎ」「久々の共演嬉しいね〜」
女優・今田美桜が主演する『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）は、1分1秒を争う救命救急医療の最前線を描く本格医療ドラマであり、彼女は主人公・春木遥役で自身初の医師もに挑戦している。今回は、そんな本作のInstagramが発信している今田の魅力的すぎるオフショットたちを紹介していきたい。
【写真】かわいいし美しい！ 今田美桜のオフショットを一気見
■夏らしい浴衣姿が和服美人すぎ
先日行われた本作の「七夕プレミア記者会見」では、メインキャストの今田美桜、磯村勇斗、寛一郎、泉澤祐希が涼やかな浴衣姿で登場し作品をアピールした。公式Instagramでは、そのときのオフショットが公開されており、淡いグリーンの浴衣を纏った今田の和服美人姿が見られる。
この投稿にはたくさんファンから「みおちゃん！可愛いすぎる！」「みおちゃん、可愛い＆綺麗＆素敵＆華やか＆最高」「美桜ちゃん夏らしいグリーンの浴衣が可愛い」「みおちゃんあまりにも可愛すぎです」など、称賛の声が相次いでいた。
■大人っぽいドレスでファンを魅了
第1話からは「結婚式に参加していた遥をキャッチ ドレス姿も可愛らしいですね」のコメントともに、ドレス姿の今田を公開。淡いブルーのシースルードレスを纏い、カメラに微笑む様子は流石女優といった美しさだ。
コメント欄でも魅了されたファンから「本当にキレイでかわいいですね」「透け感のあるドレス姿､可愛すぎました！」「可愛い＆綺麗＆素敵＆華やか＆最高」などの絶賛コメントが相次いでいる。
■キュートな笑顔で共演者と2ショット
公式Instagramは、今田はもちろん共演者たちの姿も収めたオフショットを公開しており、今回の投稿では「『私たち共鳴しました？』遥と渋川の大切な出会いのシーン」とし、遥（今田）＆消防署隊員・渋川輝（寛一郎）が仲良く並ぶ写真をアップした。
海をバックに並ぶふたりの笑顔と身長差がかわいいこのショットにファンからは「めちゃくちゃ素敵なツーショット」「美桜ちゃんと寛一郎さんの身長差がほっこりする」「同級生コンビ 笑顔素敵です」などの反響が集まっている。
『あんぱん』以来！ 人気子役との2ショットに再共演を喜ぶ声多数
■“200万ポーズ”がかわいすぎ
救命救急の現場で出会う3つの職業「救命医」「救急隊員」「警察官」がクロスするところも本作の見所。「第1話 TVer200万回突破!! こんなにも多くの方に見ていただけていること心から感謝します その感謝を込めて--今田美桜さん寛一郎さん泉澤祐希さんの『200万回突破ポーズ』をお届け」とつづられた投稿では、今田＆寛一郎に泉澤祐希（横浜みなと警察署地域課の警察官・横峯健斗役）を加えた3ショットを公開。3人が手で“200”を作るかわいい様子が収められている。
コメント欄では「スリーショットが可愛い」「200万回達成おめでとうございます」「みおちゃん、可愛い＆綺麗＆素敵＆華やか＆最高」といった声が上がっていた。
■人気子役と『あんぱん』以来の再共演
第2話では、山下千春（鈴木愛理）の娘役として子役・永瀬ゆずなが出演。実は2人はNHK連続テレビ小説『あんぱん』で共演しており、今田は主人公・のぶ役を、永瀬はのぶの幼少期を演じた。
「あれ、この2人…どこかで見たことあるような？」とつづられた写真に写るふたりは、共演を喜ぶような満面の笑顔を見せており、ファンからは「のぶちゃんが二人かわいい」「久々の共演嬉しいね〜」「ゆずなちゃん、めっちゃお姉さんになってる」「仲良し親子みたい」といったコメントが集まっている。
引用：「クロスロード 〜救命救急の約束〜【公式】」Instagram（＠crossroad_ex）
【写真】かわいいし美しい！ 今田美桜のオフショットを一気見
■夏らしい浴衣姿が和服美人すぎ
先日行われた本作の「七夕プレミア記者会見」では、メインキャストの今田美桜、磯村勇斗、寛一郎、泉澤祐希が涼やかな浴衣姿で登場し作品をアピールした。公式Instagramでは、そのときのオフショットが公開されており、淡いグリーンの浴衣を纏った今田の和服美人姿が見られる。
■大人っぽいドレスでファンを魅了
第1話からは「結婚式に参加していた遥をキャッチ ドレス姿も可愛らしいですね」のコメントともに、ドレス姿の今田を公開。淡いブルーのシースルードレスを纏い、カメラに微笑む様子は流石女優といった美しさだ。
コメント欄でも魅了されたファンから「本当にキレイでかわいいですね」「透け感のあるドレス姿､可愛すぎました！」「可愛い＆綺麗＆素敵＆華やか＆最高」などの絶賛コメントが相次いでいる。
■キュートな笑顔で共演者と2ショット
公式Instagramは、今田はもちろん共演者たちの姿も収めたオフショットを公開しており、今回の投稿では「『私たち共鳴しました？』遥と渋川の大切な出会いのシーン」とし、遥（今田）＆消防署隊員・渋川輝（寛一郎）が仲良く並ぶ写真をアップした。
海をバックに並ぶふたりの笑顔と身長差がかわいいこのショットにファンからは「めちゃくちゃ素敵なツーショット」「美桜ちゃんと寛一郎さんの身長差がほっこりする」「同級生コンビ 笑顔素敵です」などの反響が集まっている。
『あんぱん』以来！ 人気子役との2ショットに再共演を喜ぶ声多数
■“200万ポーズ”がかわいすぎ
救命救急の現場で出会う3つの職業「救命医」「救急隊員」「警察官」がクロスするところも本作の見所。「第1話 TVer200万回突破!! こんなにも多くの方に見ていただけていること心から感謝します その感謝を込めて--今田美桜さん寛一郎さん泉澤祐希さんの『200万回突破ポーズ』をお届け」とつづられた投稿では、今田＆寛一郎に泉澤祐希（横浜みなと警察署地域課の警察官・横峯健斗役）を加えた3ショットを公開。3人が手で“200”を作るかわいい様子が収められている。
コメント欄では「スリーショットが可愛い」「200万回達成おめでとうございます」「みおちゃん、可愛い＆綺麗＆素敵＆華やか＆最高」といった声が上がっていた。
■人気子役と『あんぱん』以来の再共演
第2話では、山下千春（鈴木愛理）の娘役として子役・永瀬ゆずなが出演。実は2人はNHK連続テレビ小説『あんぱん』で共演しており、今田は主人公・のぶ役を、永瀬はのぶの幼少期を演じた。
「あれ、この2人…どこかで見たことあるような？」とつづられた写真に写るふたりは、共演を喜ぶような満面の笑顔を見せており、ファンからは「のぶちゃんが二人かわいい」「久々の共演嬉しいね〜」「ゆずなちゃん、めっちゃお姉さんになってる」「仲良し親子みたい」といったコメントが集まっている。
引用：「クロスロード 〜救命救急の約束〜【公式】」Instagram（＠crossroad_ex）