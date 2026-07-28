今日28日(火)は西日本を中心に猛烈な暑さとなるでしょう。昨日27日(月)、最高気温40℃以上の酷暑日を観測した大分県日田市では今日28日(火)も40℃に迫るほどの暑さになりそうです。熱中症に厳重な警戒が必要です。

西日本は酷暑日に迫る所も

今日28日(火)も西日本を中心に猛烈な暑さに警戒が必要です。昨日27日(月)は大分県日田市で40.0℃を観測し、九州で史上初めての酷暑日(最高気温40℃以上)となりましたが、今日28日(火)も九州や中国地方、近畿などで35℃以上の猛暑日が続出し、40℃に迫る所もありそうです。





東海は平年並み 関東や東北などは平年並みか低い

一方で、東海は30℃以上の真夏日の所が多いものの、平年並みの暑さでしょう。名古屋は33℃の予想です。関東や北陸は30℃前後で、30℃に届かない所もありそうです。平年並みか平年より低い所もあるでしょう。昨日27日(月)に続き、猛烈な暑さにはならない見込みです。東北や北海道も平年並みか平年より低く、25℃から30℃くらいでしょう。仙台と札幌は25℃の予想です。

30都府県に熱中症警戒アラート

今日28日(火)は、沖縄と九州から近畿、東海や関東の30都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。猛烈な暑さにならなくても、湿度が高いため、熱中症には注意が必要です。こまめな水分補給や適度な塩分補給、屋外での活動を控える、室内では適切にエアコンを使用するなど、熱中症対策を万全にしてお過ごしください。

熱中症の応急処置のポイント

熱中症は、できるだけ予防したいものですが、万が一、症状が疑われる場合は、次のような応急処置が必要です。



まずは、涼しい場所へ移動しましょう。冷房の効いた部屋や、屋外では風通しのよい日陰で、できるだけ早く、体を冷やしてください。

衣服を緩めて、体から熱を逃がしましょう。体温を下げるためには、冷やした水のペットボトル、氷枕などを使って、両側の首筋や、わきの下、足の付け根を冷やすと効果的に体温を下げることができます。

水分と塩分を補給しましょう。冷たい水を、自分で持って飲んでもらうと、体にこもった熱を奪うだけでなく、水分補給もできます。また、経口補水液やスポーツドリンクを飲めば、汗で失われた塩分も適切に補えます。

ただ、吐き気を訴えたり、意識がなかったりするなど、自分で水分を摂ることができない場合は、口から水分を補給するのは禁物です。すぐに病院へ運んでください。