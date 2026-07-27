『CDTVライブ！ライブ！』AKB48、SUPER EIGHTら出演 真夏のメガヒットメドレーも
8月3日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、AKB48、SUPER EIGHT、優里、ME:Iほか、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】AKB48メンバーの小栗有以、スタイリッシュな前髪ぱっつんヘア
AKB48は、19期生の伊藤百花が2作連続で単独センターを務める新曲「好きish」をフルサイズでテレビ初披露。SUPER EIGHTは、令和8年8月8日の“超八（スーパーエイト）”の日に向けて制作された、みんなで歌って盛り上がれる令和のお祭りソング「ダンダーラ」をフルサイズでテレビ初披露する。
優里はテレビアニメのオープニングテーマとして書き下ろした新曲「サンダーボルト」、ME:Iは楽曲を聴くすべての人がともに“花咲く未来へ進んでいく”という願いを込めて制作された「花咲く道」、＝LOVEは最新曲を、それぞれフルサイズでパフォーマンスする。
EBiDAN（恵比寿学園男子部）は、結成15周年を記念した楽曲「Yes! 東京」を選抜メンバーで披露する。
Da-iCEは、この夏を賑やかに力強く盛り上げる前向きでポジティブな楽曲「アンリミテッド」を、オーディションから誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWは、ミニマルで爽快なサウンドのサマーチューン「Drivin’ My Life」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。
ILLITは、ミュージックビデオの再生回数が1億回を突破した「It’s Me」と、彼女たちのリアルな心情を描いた最新曲「I Got Your Back」の2曲をフルサイズで披露する。
さらに、真夏にぴったりの大ヒットナンバーを集めた「真夏のメガヒットメドレー」も放送。Da-iCEが「スターマイン」、＝LOVEが「ナツマトペ」、AKB48が「ポニーテールとシュシュ」をそれぞれパフォーマンスし、夏の暑さを吹き飛ばすスペシャルステージを届ける。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
ILLIT「I Got Your Back」「It’s Me」
＝LOVE「最新曲（タイトル未解禁）」「ナツマトペ」
AKB48「好きish」「ポニーテールとシュシュ」
EBiDAN「Yes! 東京」
SUPER EIGHT「ダンダーラ」
STARGLOW「Drivin’ My Life」
Da-iCE「アンリミテッド」「スターマイン」
ME:I「花咲く道」
優里「サンダーボルト」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて8月3日19時放送。
【写真】AKB48メンバーの小栗有以、スタイリッシュな前髪ぱっつんヘア
AKB48は、19期生の伊藤百花が2作連続で単独センターを務める新曲「好きish」をフルサイズでテレビ初披露。SUPER EIGHTは、令和8年8月8日の“超八（スーパーエイト）”の日に向けて制作された、みんなで歌って盛り上がれる令和のお祭りソング「ダンダーラ」をフルサイズでテレビ初披露する。
EBiDAN（恵比寿学園男子部）は、結成15周年を記念した楽曲「Yes! 東京」を選抜メンバーで披露する。
Da-iCEは、この夏を賑やかに力強く盛り上げる前向きでポジティブな楽曲「アンリミテッド」を、オーディションから誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWは、ミニマルで爽快なサウンドのサマーチューン「Drivin’ My Life」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露する。
ILLITは、ミュージックビデオの再生回数が1億回を突破した「It’s Me」と、彼女たちのリアルな心情を描いた最新曲「I Got Your Back」の2曲をフルサイズで披露する。
さらに、真夏にぴったりの大ヒットナンバーを集めた「真夏のメガヒットメドレー」も放送。Da-iCEが「スターマイン」、＝LOVEが「ナツマトペ」、AKB48が「ポニーテールとシュシュ」をそれぞれパフォーマンスし、夏の暑さを吹き飛ばすスペシャルステージを届ける。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
ILLIT「I Got Your Back」「It’s Me」
＝LOVE「最新曲（タイトル未解禁）」「ナツマトペ」
AKB48「好きish」「ポニーテールとシュシュ」
EBiDAN「Yes! 東京」
SUPER EIGHT「ダンダーラ」
STARGLOW「Drivin’ My Life」
Da-iCE「アンリミテッド」「スターマイン」
ME:I「花咲く道」
優里「サンダーボルト」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて8月3日19時放送。