フランスとスペインでは大規模な山火事が続いており、鎮火に至っていません。28日から新たな熱波の襲来が予想されており、乾燥による延焼が懸念されています。フランス南西部のジロンド県では、先週から続く山火事により、これまでに4万2000ヘクタールが焼失しました。22万人が避難を余儀なくされており、ワインの産地ボルドーでは、市街地の近くまで火の手が迫りました。避難している住民「薬以外は何も持ってきていない。こんな