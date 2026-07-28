資料岡山南警察署 10代の少女に性的暴行を加えたとして岡山県倉敷市の無職の男（27）が28日、不同意性交等の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は7月8日午前0時15分ごろから午前1時半ごろまでの間、岡山市の公園駐車場の車内で、SNSで知り合った岡山県南部に住む少女が16歳未満であり、かつ、自分が5歳以上年上であること知りながら、性的な暴行を加えた疑いが持たれています。 8日、少女の関係者から相談を