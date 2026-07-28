政府は28日、不法滞在者への対応や在留審査にあたる出入国在留管理庁の定員を200人以上増やすことを閣議決定しました。政府は28日朝の閣議で、出入国在留管理庁で日本に滞在する外国人の管理などを行う「入国審査官」の定員を176人、不法滞在者の摘発や送還などを担当する「入国警備官」を50人、あわせて226人を緊急的に増員させることを決めました。高止まりする不法滞在者への対応強化や在留審査の迅速化のために今回の体制整備