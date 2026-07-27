「こんなの泣いてしまう…」世界中で人気・子ザルの“パンチくん”が1歳に、市川市が誕生日を記念して動画を公開
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている市川市動植物園がある千葉県市川市が、27日までに公式YouTubeチャンネルを更新。パンチ1歳の誕生日を祝福する動画が公開された。
【動画】子ザルの“パンチくん”が1歳！市川市が公開した記念動画
市川市は「パンチ1歳記念『#がんばってるねパンチ！』みんなのメッセージ展【公式】」と題した動画で、パンチの成長を振り返るとともに、市川市動植物園で開催されている『#がんばってるねパンチ！みんなのメッセージ展』の様子が収められている。
市川市動植物園のレクチャールームで開催中の本展では、世界中から集まった2500通以上のメッセージが飾られ、会場限定でパンチの動画が上映されるなど、パンチへの愛が詰まった展示会となっていた。
この動画に、コメント欄には「パンチお誕生日おめでとう 飼育員さんいつもありがとう〜」「ヤバい 電車の中で泣きそう 頑張ってるねパンチくん！」「こんなの泣いてしまう…！」「うわぁ…かわいい… パンチは本当に存在全てがミラクルですね」「立派な大人猿になるのが楽しみ」などと、祝福する声や感動の声などが寄せられている。
【動画】子ザルの“パンチくん”が1歳！市川市が公開した記念動画
市川市は「パンチ1歳記念『#がんばってるねパンチ！』みんなのメッセージ展【公式】」と題した動画で、パンチの成長を振り返るとともに、市川市動植物園で開催されている『#がんばってるねパンチ！みんなのメッセージ展』の様子が収められている。
市川市動植物園のレクチャールームで開催中の本展では、世界中から集まった2500通以上のメッセージが飾られ、会場限定でパンチの動画が上映されるなど、パンチへの愛が詰まった展示会となっていた。
この動画に、コメント欄には「パンチお誕生日おめでとう 飼育員さんいつもありがとう〜」「ヤバい 電車の中で泣きそう 頑張ってるねパンチくん！」「こんなの泣いてしまう…！」「うわぁ…かわいい… パンチは本当に存在全てがミラクルですね」「立派な大人猿になるのが楽しみ」などと、祝福する声や感動の声などが寄せられている。