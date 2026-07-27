【川崎 さちえ】ワークマン「1900円」登山パンツは”普段使い”もOK…1万8700円のノースフェイスはここで活躍

1900円のワークマン「レディースエアロストレッチクライミングパンツ」と、1万8700円のザ・ノース・フェイス「アルパインライトパンツ」。前編ではこの価格差約10倍の2本を、縫製やポケットの数、サイズ感から比較しました。

前編記事を読む→価格はワークマン「1900円」の圧勝だが…ノースフェイスの登山パンツと両方はいてわかった"工夫の差"

ただ登山向けのこの2本を、筆者は山に登らない日にも履いています。履き心地がよく、デザインも普通のパンツだからです。それでも街中で同じパンツの人を見かけないのは、なぜなのでしょうか。

はき心地が良すぎて、普段使いをしたい

クライミングパンツもライトパンツもはき心地がよく、筆者は普段使いをしています。山に登らない日でも、これらのパンツをはいているのです。デザイン的には普通のパンツですから違和感はありません。

ただ、街中でクライミングパンツやライトパンツをはいている人を見かけるかというと、筆者の周りにはそのような人はあまりいないようです。クライミングパンツは生地が薄くて速乾性もありますし、UVカットもしてくれます。普段使いをしてもよいのではないかと思うのですが、実は冷感素材ではないためにひんやりしないのです。そのため夏の暑い日に使いたいとは思わないのかもしれません。

暑さに関しては、ライトパンツも同じです。もともと年間を通して使えるパンツ。気温が下がる冬でも使うと考えれば、冷感素材を採用することはないでしょう。しかしながら冷房がきいている部屋では、このライトパンツが足腰の冷えすぎを防いでくれています。

筆者の場合ですが、屋外に出ることが多いならクライミングパンツ、室内にいる時間が長いならライトパンツというような使い分けもしています。

冬はクライミングパンツをはいている人も

一方で、冬になるとワークマンのクライミングパンツをはいている人をちらほら見かけます。ただし夏向けのクライミングパンツではなく、冬向けのもの。ここ数年は毎年裏起毛になっている暖かいクライミングパンツ（エアロストレッチウォームクライミングパンツ）がワークマンから発売になるのです。

筆者も冬用のクライミングパンツを持っていて、これも冬は日常的に使います。筆者が住んでいる北関東は寒さが厳しいですが、それでもタイツやスパッツを下にはかなくてもいいくらい暖かいからです。

冬向けのクライミングパンツは普段着になる。もちろん地域性にもよるのでしょうが、クライミングパンツを普段のパンツにするかどうかの考え方には、パンツの素材感や気温などが関係してくるのかもしれません。

ではザ・ノース・フェイスのライトパンツはどうかというと、真冬にこれ1枚では寒いです……。少なくとも筆者は、真冬に使うのは避けてしまいます。その代わり、ワークマンの冬用のクライミングパンツを使っているわけですが、買い物に行った時同じクライミングパンツを履いている人に会うと「あ、同じだ」と思うこともあります。

オンラインストアの充実度は…

ほしいと思った時に買えるかどうか。消費者にとってはとても大切なポイントです。ワークマンもノースフェイスも公式オンラインストアがありますが、商品の充実度ではノースフェイスの方が優っているように感じます。ワークマンの場合、公式オンラインストアに掲載されていても店舗のみの扱いになっていたり、そもそも在庫がなかったりすることも少なくありません。それに比べてノースフェイスは、品切れになることはあるものの、ほぼ公式オンラインストアで購入できます。

今回のクライミングパンツについては、公式オンラインストアでも購入できそうですし、店舗の在庫を確認した上で取り置きも対応可能です（品切れになっているサイズ、カラーもあり）。

ライトパンツに関しては、すでに新色が加わっています。年間を通して使うパンツですから、これからますます暑くなる時期でも同シリーズの新色が出せるのでしょう。

一方クライミングパンツは、秋以降には冬用の裏起毛タイプが販売されるのではないでしょうか。ちなみに筆者の経験上の話ですが、クライミングパンツはワークマンプラスよりも、ワークマンカラーズやワークマン女子の方が数が充実しているように思います。もし近くに店舗があるなら、足を運んでみるのもよさそうです。

「使わないリスク」は低そう

以前、筆者が使っているワークマンの「トレックシューズアジム」の記事を書いたことがあります。

＊参考記事：「3万円の登山靴」はいらない？ワークマン「4500円のトレックシューズ」を半年はいてわかった「本当の実力」

値段が高い登山用シューズの中でも、ワークマンのシューズは低価格。そのため、もし登山が自分に合わなくても諦めがつきやすいことに言及しました。

今回もクライミングパンツですから、最初は登山に使う目的で買う人も少なくないと思います。そうなると、もし登山をしなくなったとしたら……という考えになりますが、クライミングパンツの場合には、普段着という逃げ道があります。特殊なシューズはその逃げ道が作りにくいからこそ、最初は価格を抑えた方がいいと考えたのですが、クライミングパンツは違うということです。

だからこそ、クライミングパンツの10倍近くするライトパンツも買ったわけですし、仮に登山など特別なシーンで使うものであっても、それを普段使いに回せるとなれば、むしろ使用する機会が増えると考えることもできます。

実際のところ、服を買う時にここまで考えるかというとそうではないでしょうし、そこまで考える必要もないとは思います。ただコスパや無駄にしない買い物という視点も重要なのは事実ですから、どれだけ利用シーンがあるのかという切り口を持っているといいのかなと思います。

話題の記事をもっと読む→「3万円の登山靴」はいらない？ワークマン「4500円のトレックシューズ」を半年はいてわかった「本当の実力」

川崎さちえ

フリマアプリ・ネットオークションガイド

2003年、夫が育児のために退職したことを受け、家計を支えるためネットオークションを利用し始める。家にあった不用品を出品し、さまざまな出品のテクニックを身に付け、ネットオークションが生活のインフラになり得ることを体感する。近年はメルカリを中心とするネットフリマに注目。ネットオークションとは異なるノウハウを学びつつ、独自の効率的な利用方法を確立している。NHK「あさイチ」、フジテレビ「バイキング」などの情報番組、TBSテレビ「この差って何ですか？」などバラエティー番組に多数出演。

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