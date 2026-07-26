147cm現役アイドル、オレンジのミニ丈ニット姿が「プロポーション抜群」「可愛すぎ」
アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが26日までにXを更新。タイトなニット姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「おはのんちゃん！して！」と今回投稿したのは、チェック柄のミニスカート×ショート丈のオレンジニットを姿。ファンからは「似合うね」「プロポーション抜群」「朝から可愛すぎる！」などの声が寄せられた。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「おはのんちゃん！して！」と今回投稿したのは、チェック柄のミニスカート×ショート丈のオレンジニットを姿。ファンからは「似合うね」「プロポーション抜群」「朝から可愛すぎる！」などの声が寄せられた。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）