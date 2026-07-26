◇大相撲名古屋場所千秋楽（2026年7月26日 IGアリーナ）

大相撲名古屋場所は26日、千秋楽の取組が行われ、トップと1差の3敗で千秋楽を迎えた大関・霧島（30＝音羽山部屋）は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）を撃破。2敗で単独首位だった関脇・安青錦（22＝安治川部屋）が3敗の関脇・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に敗れたため、3人が12勝3敗で並び、賜杯の行方は優勝決定巴戦に持ち込まれた。

3人による優勝決定巴戦は昨年初場所の豊昇龍、金峰山、王鵬（豊昇龍が優勝）以来9場所ぶり9度目。

過去には1956年春場所（○朝汐、若ノ花、若羽黒）、61年秋場所（○大鵬、柏戸、明武谷）、65年秋場所（○柏戸、明武谷、佐田の山）、90年春場所（○北勝海、小錦、霧島）、93年名古屋場所（○曙、若ノ花、貴ノ花）、94年春場所（○曙、貴ノ浪、貴闘力）、2022年九州場所（○阿炎、貴景勝、高安）がある。

96年九州場所は11勝4敗で曙、大関の3代目若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、関脇・魁皇の5人が並び、曙を除く4人のトーナメント戦から巴戦。武蔵丸が曙と貴ノ浪に連勝して優勝した。