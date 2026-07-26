プロボクシング元3団体統一世界ヘビー級王者のアンソニー・ジョシュア（36＝英国）が26日、サウジアラビアのジッダでクリスティアン・プレンガ（35＝アルバニア）とノンタイトル戦を戦い、2回2分43秒KO勝ちを収めた。

試合開始直後、ジョシュアはプレンガの右ストレートを浴びてダウン。この回終了間際にもダウンを取られた。しかし2回、ジャブから立て直すと右ストレートで倒し、逆転KO勝ちを収めた。

ジョシュアは元3団体統一世界ヘビー級王者タイソン・フューリー（37＝英国）との対戦を今年11月に予定している。フューリーは24日にタイで調整試合を行い、7回TKO勝ちしていた。この日は姿を見せなかったが、同じく調整試合を終えたジョシュアは「彼はどこにいる？ヤツの心臓をえぐり出してやる。冗談はともかく、この試合には2つの側面がある。情熱と敬意だ。長年待ち望んできた試合が実現した。ファンの皆さんに素晴らしい試合をお届けしたい」と意欲を口にした。

ジョシュアは昨年12月、訪問先のナイジェリアで交通事故に遭い負傷。同乗していた友人2人を亡くし、自身の試合予定も変更を余儀なくされた。事故の話題になると涙ながらに「話すだけでもつらい。彼らは私の友人だ」と言葉を絞り出した。今年1月の動画では「彼らと彼らの家族に対して正しいことをしたい」と決意を語っていた。