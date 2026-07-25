◇MLB レッドソックス6-4ブルージェイズ(日本時間25日、フェンウェイ・パーク)

ブルージェイズの岡本和真選手がこの試合、8試合ぶりのヒットとなる豪快な2塁打を放つと、その後はセンターへ23号3ランをマーク。大谷翔平選手と並び持っていた日本選手MLB1年目の最多本塁打記録を塗り替えました。

岡本選手はこの日、レッドソックス戦に「3番・サード」でスタメン出場。5回の第3打席で後半戦8試合目で初安打となる2塁打を放ちます。その打席、岡本選手は4球目のストレートをジャストミートし大飛球。滞空時間の長い打球が大きく弧を描いてレフト壁のグリーンモンスターに直撃する豪快な一打となりました。

そして4点を追う7回には第4打席をむかえた岡本選手。1死1、2塁のチャンスで初球のシンカーを捉え、今度はセンターへ大きくはじき返し23号3ラン。一気に1点差に詰め寄る反撃の一撃に。しかもこの一発で大谷選手と並び持つ日本選手MLB1年目の最多本塁打記録を『23』に更新。単独トップに立つ快挙も達成しました。

なお試合は、岡本選手が5打数2安打3打点の活躍を見せるも、チームはあと一歩及ばず敗戦となりました。