2018年に離婚して別々の道を歩くことになった、元横綱・貴乃花光司とタレントの河野景子。河野との交際を報じられた “新恋人” が現在の関係を語り、注目を集めている。

発端となったのは、7月21日におこなわれた映画『演歌の坂道』の製作会見。演歌歌手の丘みどりが映画で初主演を務めることが発表されたのだが、もうひとつ、大きな発表が。

「同作でメガホンを取った映画監督のジャッキー・ウー氏が、河野さんと3年以上前から同棲していることを初めて明かしたのです。2020年の『週刊文春』で2人の交際が報じられ、ジャッキー氏は情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）のインタビューで、河野さんと結婚も考えていると話していました。

今回、ジャッキー氏は『（生活も）安定してるし、ありがたい。支えになっています』と河野さんへの感謝を示し、一緒に暮らしていることを認めたのです」（スポーツ紙記者）

交際報道から6年が経ち、順調に愛を育んでいるようだ。Xではそんな河野に関して、《お幸せになってください》など、応援する声も少なくない。一方で、

《河野景子は薄情な人だわな 落ち目になると乗り換える》

といった、冷ややかな声も見受けられる。

河野は、1980年代、フジテレビのアナウンサーとして、故・有賀さつきさんや八木亜希子と並んで「花の三人娘」と称され、人気を博した。1994年にフジテレビを退社してフリー転身後、1995年に当時、横綱に昇進した貴乃花と結婚し、大きな注目を集めた。しかし、結婚生活にピリオドが打たれることに。

「貴乃花さんは日本相撲協会理事に就いていましたが、2017年に、当時横綱だった日馬富士さんによる暴行事件が発生し、以降、協会執行部との対立を深めていきました。

結局、貴乃花さんは2018年10月に協会を退職し、その翌月、河野さんとの離婚を発表しています。河野さんは2019年3月に著書『こころの真実 23年のすべて』を刊行し、そのなかで、貴乃花さんとの23年間に及ぶ結婚生活での不満もつづっており、“暴露本” として注目されました。

貴乃花さんが退職したタイミングでの離婚や、“暴露本” を出したことから、河野さんは “手のひら返し” のようなイメージを持たれ、SNSで厳しい声があがったのです。

河野さんは同年の『バイキング・ザ・ゴールデン』（フジテレビ系）のインタビューで、『ひとつではなく、積み重ねだと思います』と、長年の夫婦生活による不満の蓄積だったと話していました。

しかし、現在も “手のひら返し” が指摘されていることから、結果的に悪手になったようです」（芸能担当記者）

離婚から2年後、河野はジャッキー氏との新たな恋が取りざたされた。

「ジャッキー氏は2020年の『ENCOUNT』のインタビューで、2019年4月に離婚し、同年11月に河野さんと交際を始めたことをほのめかしていました。

双方離婚を経験していますが、別れてから、かなり早くに恋愛関係に発展したようです。ジャッキー氏は報道当初から再婚に前向きな姿勢を示しており、同棲も始めるなど、交際は順調のようですが、ゴールインのタイミングが気になるところです」（同）

一方の貴乃花は、2023年に一般女性と再婚したが、河野の恋も “押し出し” となるか。