22日、文春オンラインによって共演女優との“ホテル密会”が報じられた元ダンス＆ボーカルグループ『BE:FIRST』元メンバーで俳優の三山凌輝（27）。共演女優とは元宝塚歌劇団・花組トップ娘役で女優の花乃まりあ（33）だ。三山と花乃はともに既婚者であり、文春の報道が正しければ“W不倫”ということになる――。

「花乃さんのマネージメントは22日、同報道を受けて自身の公式サイトを更新。ホテル密会は“事実”と認めていて、“舞台の役を深めることが目的で、結果として不適切な判断であった”などと声明を発表しています。三山さん側は一部メディアの取材に対して、“不適切な行動であった”と反省しつつも、 “あくまで役作りとして稽古のため”だったと釈明しています」（スポーツ紙記者）

三山といえば、昨年8月に俳優の水谷豊（74）と妻で歌手・女優の伊藤蘭（71）の娘で女優の趣里（35）との結婚と妊娠を発表し、翌月には第一子が誕生したことも報告した。幸せな新婚生活を襲った不倫疑惑報道となったわけだが、「そもそも、三山さんは結婚前からトラブルがあった」と話すのは芸能記者だ。

「三山さんは昨年4月、人気女性YouTuberとの間で起こった婚約破棄トラブルが週刊文春によって報じられていました。さらに交際中、女性YouTuberから1億円相当の金品を貢がせたとも。そんななか、翌5月に趣里さんと結婚間近だと報じられてしまった。この一連の報道で、三山さんを見る世間の目はかなり厳しくなってしまった」（前出・芸能記者）

案の定、ネットニュースのコメント欄には、

《なーんにも驚きはない。元々女性トラブルで大問題になってたじゃないか》

《自分の欲を抑えれないんでしょうね》

《根っからの女性好き。子どもが生まれたばかりなのに父親としての自覚なし。》

と辛辣な声が並ぶことに。また、同報道は舞台への影響も考えられていて――。

「三山さんと花乃さんのミュージカル舞台『愛の不時着』は東京公演が7月12日から26日まで、大阪公演は7月31日から8月2日までと文春報道後も続きます。同作は韓国で大ヒットした恋愛ドラマのミュージカル化であり、三山さんと花乃さんの熱烈なキスシーンもあるようです。

“ホテルで密会していた”ことは三山さんも花乃さんも認めているわけで、そんな二人が舞台上で“公開ラブシーン”を行う。三山さんの妻である趣里さんにとっては“地獄”のような状況……。配慮して“二人のラブシーンはカット”なんて判断が下される可能性もあるでしょうね」（前出・芸能記者）

絶賛公演中のミュージカル舞台『愛の不時着』はどのような“着地”を見せるのか――。