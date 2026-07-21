関東一の清流で“BBQ禁止ルール無視”横行　「禁止看板」の前で直火の痕跡も　違反者には過料5万円　パトロール強化　栃木・鹿沼市

栃木県鹿沼市を流れる清流・大芦川で、禁止されているバーベキューなどの迷惑行為が後を絶たない。関東有数の清流として知られる人気スポットだが、一部ではルールを無視した利用者による“直火”の痕跡も確認された。市は条例で火気の使用を禁止し、パトロールを強化しているものの、違反行為との“いたちごっこ”が続いている。

木がうっそうと生い茂る山の中で目についたのは、ルール無視の迷惑行為だった。

「バーベキュー禁止」の看板が設置されているにもかかわらず、手前を見てみると、バーベキューをした痕跡なのか、直火を使ったとみられる焼け跡が確認された。

迷惑行為が横行していたのは、栃木・鹿沼市を流れる大芦川。

高い透明度を誇り、「関東一の清流」とも呼ばれる人気スポットだ。

市内の最高気温が35℃に達し、猛暑日となった7月20日も、多くの家族連れや観光客でにぎわう一方、一部ではルールを無視した利用の痕跡が残されていた。

この大芦川では2024年から、一部エリアを除いて火を使ったバーベキューや騒音行為が条例で禁止され、違反者には5万円以下の過料が科される。

しかし、毎年違反行為が後を絶たない。

火の使用が禁止されてから2026年で3年目。

「イット！」は祝日の20日、パトロール隊に密着取材した。

すると、隊員が川の異変をキャッチ。

パトロール隊：

いつもあの辺りは中州が出てるが、今日は水が多いから水没しているね。

中州の周辺は、例年ルール違反が多く見られるエリアで、2025年はガスコンロでカレーを作るグループに口頭で指導していた。

一方、川の上流に向かったパトロール隊が山の中で目にした状況は…。

鹿沼市役所 環境保全課・宇賀神崇さん：

（Q. やられたあと？）そうですね。新しい燃えかすみたいなものもありますよね。

川を見ながら、じか火でバーベキューをしていたのか、石が黒く焼け焦げていた。

あろうことか、目の前に「バーベキュー禁止」を知らせる看板がある場所だった。

ルールを平然と無視した明白な違反行為と言わざるを得ない。

鹿沼市役所 環境保全課・宇賀神崇さん：

山火事の恐れもあるので、野外で火を使われるのは好ましくないと思っています。

違反は減少傾向も “いたちごっこ”続く

ルールを守ってバーベキューを楽しむ観光客は、こうした違反行為について話を聞くと、「最近は前より（違反行為）だいぶ少なくなったように感じます。そういう（違反する）人たちが増えたせいで、楽しみ方の幅が制限されるのは悲しい。みんなで楽しくマナー守っていければいいかなと思います」といった声が聞かれた。

鹿沼市役所 環境保全課・宇賀神崇さん：

一番多い時だと、1日で100件程度指導したこともある。全体的には減ってきているが、まだ一定数注意を受ける方はいる。

パトロール隊は8月末までの夏休み期間、毎日見回りに当たる構えだ。

（「イット！」7月20日放送より）