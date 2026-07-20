「人徳ですね」堂安律、“超大物スター”との3ショットが話題「豪華すぎます！」
サッカー日本代表の堂安律が20日までにInstagramを更新。大物スターとの3ショットを公開すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】堂安律のインフルエンサー妻、娘との2ショット公開
堂安が投稿したのは明石家さんま、木村拓哉と並んだ3ショット。写真には、スターたちに挟まれ、笑顔でカメラを見つめる堂安の姿が収められている。投稿の中で堂安は「こんなにも偉大な方々に応援していただきながらワールドカップを戦えたことを、改めて光栄に思えた時間でした。たくさんのパワーをありがとうございました！」とコメント。続けて「次は『決勝まで行ったら招待します！』の約束を果たせるように、4年後、いったります！！！」とつづっている。
この3ショットにファンからは「メンバーが凄すぎて!!」「人徳ですね」「豪華すぎます！」「このスリーショットは凄いですね」などの反響が寄せられている。
引用：「堂安律」Instagram（@doanritsu）
【写真】堂安律のインフルエンサー妻、娘との2ショット公開
堂安が投稿したのは明石家さんま、木村拓哉と並んだ3ショット。写真には、スターたちに挟まれ、笑顔でカメラを見つめる堂安の姿が収められている。投稿の中で堂安は「こんなにも偉大な方々に応援していただきながらワールドカップを戦えたことを、改めて光栄に思えた時間でした。たくさんのパワーをありがとうございました！」とコメント。続けて「次は『決勝まで行ったら招待します！』の約束を果たせるように、4年後、いったります！！！」とつづっている。
この3ショットにファンからは「メンバーが凄すぎて!!」「人徳ですね」「豪華すぎます！」「このスリーショットは凄いですね」などの反響が寄せられている。
引用：「堂安律」Instagram（@doanritsu）