■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 ー アルゼンチン（19日、Asueアリーナ大阪）

【日程＆結果一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』女子は大逆転で決勝R進出、男子は無傷の11連勝中！日本ラウンドは19日最終戦

バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』で、男子日本代表（世界ランク4位）は、アルゼンチン（同14位）にセットカウント3ー0（25ー22、25ー22、25ー16）で勝利し、負けなしの12連勝という史上初の快挙を成し遂げ、予選ラウンド首位通過を決めた。

ベルギー戦でスタメンを外れたキャプテンの石川祐希（30）、オポジットの西田有志（26）、アウトサイドヒッターの郄橋藍（24）が復帰。ミドルブロッカーに小野寺太志（30）、エバデダン ラリー（25）、リベロには小川智大（30）、セッターは12試合連続で深津英臣（36）が名を連ねた。

史上初となる予選ラウンド全勝の快挙へ日本は第1セット、石川と郄橋藍のスパイクで得点を重ねた。深津のトスワークも冴え、ミドルのラリー、小野寺もアタックをコートへ突き刺す。15−11の場面では郄橋藍のサービスエースでリードを広げた。終盤21ー20と点差を詰められたが、郄橋藍、西田が連続でブロックに成功し突き放した。最後は石川が決め切り、第1セットを25−22で奪った。

第2セットは序盤から一進一退の展開。石川が高い確率でスパイクを叩き込み、チームをけん引した。13−12からは郄橋藍が連続サービスエースを決める。16−15と再び点差を詰められるが、石川が2本連続でスパイクをコートに突き刺した。守備ではリベロの小川を中心に、オポジットの西田までが高い集中力でボールに食らいついていった。20−17から小野寺にブロックが飛び出し、日本が25−22でセットを連取した。



攻守ともに高いパフォーマンスを見せる日本は第3セット、ラリーのブロックで幕を開けた。西田のスパイクで連続ポイントを奪うと、再びラリーがブロックを決めた。高い決定力でスパイクを決める石川を中心に、ミドルにもトスを散らす深津の巧みな戦術で相手を翻弄した。10−8からは郄橋藍がブロックで攻撃をシャットアウト。さらに13−12からはサービスエースも決めた。各選手がそれぞれの役割を全うした日本がアルゼンチンにストレート勝ちし、史上初となる予選ラウンド12連勝の快挙を成し遂げた。

予選ラウンド全勝に導いたキャプテンの石川は「今日は非常に良いコンディションでやれていたので、問題なくできたと思う」と試合を振り返り、ファンに向けては「メダルがかかる試合に必ず勝って、結果を出したいと思います」と力強く語った。

一方、郄橋藍はインタビューで「最高でーす」と絶叫し、会場を盛り上げた。そして2大会ぶりのメダルへ「自分たちの良いところも悪いところも改善して、しっかりファイナルラウンドで表彰台に乗れるように頑張りたい」と意気込んだ。



決勝ラウンドは日本時間29日に中国で開幕する。予選ラウンド1位通過の日本は開催国の中国（同34位）と対戦する予定。※世界ランキングは試合前時点

ネーションズリーグは五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ。男女共に世界のトップ18チームが集結し、最強国を決める。予選ラウンドは各チーム12試合を戦い、開催国と上位7チームの計8チームが決勝ラウンドへ進出。トーナメント形式で優勝チームを決定する。



【日本の得点（上位）】

1位 石川 21点

2位 郄橋藍 16点

3位 西田 8点



【男子日本代表 日程＆結果】※日本時間

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）〇3ー0 ウクライナ

6月12日（金）〇3ー2 ポーランド

6月13日（土）〇3ー1 中国

6月14日（日）〇3ー1 スロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）〇3ー1 セルビア

6月27日（土）〇3ー2 イラン

6月28日（日）〇3ー2 アメリカ

6月29日（月）〇3−2 フランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）〇3−2 イタリア

7月16日（木）〇3ー2 カナダ

7月17日（金）〇3ー0 ベルギー

7月19日（日）〇3ー0 アルゼンチン

■決勝ラウンド

7月29日〜8月2日：中国（寧波）

【今後の男子日本代表日程】

アジア大会愛知・名古屋

日程：9月27日〜10月3日

場所：岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館