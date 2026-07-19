ガンバ大阪が明神監督の就任発表

サッカーJ1のガンバ大阪は18日、明神智和コーチの監督就任を発表した。イェンス・ヴィッシング監督が海外クラブとの契約に向けた手続きのため、チームから離脱。後任が決まり、ファンからは様々な声が上がった。

今月6日にヴィッシング氏の離脱が発表されてから12日。注目されていた後任の監督に、クラブOBで2002年日韓ワールドカップにも出場した元日本代表の明神コーチがトップチームの指揮官に抜擢される形で決まった。

新監督はクラブを通じ、「ガンバ大阪という歴史のある、偉大なチームの指揮を執れることを大変光栄に思っています。同時にこのクラブが求められているもの、期待されているもの、責任の重さも十分理解しています」などとコメントを寄せた。

日本代表の堂安律が自身のXで「Wow めちゃ楽しみ」と反応したほか、騒然となったファンからも様々なコメントが寄せられた。

「まじかよ！」

「来たか！！！」

「感謝しかないです。 明神ガンバでタイトルを！」

「全力で支えますし全力で応援します」

「キタキタキタ！！！！！！ 明神監督よろしくお願いします」

「明神さん頼みます！！ タイトル取りまくりましょう！！」

秋春制に移行する新シーズン。ガンバ大阪は8月7日の開幕戦で浦和レッズ（パナスタ）と激突する。



（THE ANSWER編集部）