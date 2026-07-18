ドルトムントが「BVB Evonik Japan Tour」の来日メンバー20人を発表

ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントは7月17日、26日から始まる「BVB Evonik Japan Tour」の来日メンバー20人を発表した。

ファンからは「めっちゃくるやんけ！」「コベル、ザビッツァーはいないのね」と反響を呼んでいる。

8日間にわたるジャパンツアーでは、親善試合が2試合組まれている。7月29日にセレッソ大阪、8月1日にFC東京と対戦する予定となっている。

今回発表されたメンバーには、MFジュード・ベリンガムの弟MFジョーブ・ベリンガム、MFフェリックス・ヌメチャ、FWセール・ギラシ、そして、ガンバ大阪から加入した山本天翔らが選出された。

一方で、ワールドカップに出場したGKグレゴール・コベル、DFラミ・ベンセバイニ、DFユリアン・リエルソン、MFマルセル・ザビッツァーはメンバーを外れた。さらに、負傷中のMFエムレ・ジャンとDFニコ・シュロッターベックも不参加となった。

SNS上では「ヌメチャ、アントン、ギラシが来るのは熱い！」「ちょっと見にいきたくなった」「W杯組も一部来てくれるのありがたいな」「ベリンガム弟見たいから行くのありだな」「ぬめちゃくるんえぐい」「え？もしかしてリエルソンいない…」「ベリンガム弟来るんや」「こんな来てくれるんや」「結構な面子でくるね」「アデイェミおらん」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）