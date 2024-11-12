11月11日、本誌「SmartFLASH」が報じた国民民主党玉木雄一郎代表と「高松市観光大使」を務めるタレント・小泉みゆきの不倫。2人が総選挙前の7月26日、高松市内のホテルで逢瀬、宿泊したことに加えて、総選挙後の10月30日の夜に東京・新宿のバーでも密会したことを写真とともに報じている。11日朝、玉木氏は会見を開き、「報道された内容についてはおおむね事実です」と話し、「家族のみならず、期待を寄せていただいた全国