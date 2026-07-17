『ラヴ上等』全身タトゥー美女、“重大発表”に反響
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1への出演で注目を集めた ”おとさん”こと小野乙葉が17日、自身のInstagramを更新し、「重大発表」を行い、ファンから歓喜の声が寄せられている。
【写真】『ラヴ上等』タトゥー美女、スタイル抜群ラウンドガール姿に反響「足綺麗」「似合ってる」
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン1が2025年12月に配信されると、日本国内週間TOP10（シリーズ）4週連続1位、韓国週間TOP10（シリーズ）4週連続TOP10入り、さらに、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）3週連続TOP10入りを果たし、国内外でたちまち大きな話題になった。
タトゥーが入ったメンバーが多いながら、そのなかでもおびただしい量の和彫りが全身に入っていることで、男性出演者らからも一目置かれていた小野は、この日、「より一層積極的に活動を行うべく、『乙葉』から『小野乙葉』へと変更することにしました」と告知していた。
続く投稿で「【重大発表】」と冠をつけた小野は「このたび自叙伝『毒愛』を発売することになりました。8月19日発売です。本日から予約できます！」と発表。「こんなカスみたいな生き様だったから…だからこそだけど、こんなカスみたいな人生をまさか書籍としてお届けできるとは思ってなかったです」と感慨深げにつづり、「家庭環境が良い悪い、育て方が良い悪い、生き方が良い悪いなんて人それぞれ。自分に迷子になっている人、子育てに迷子になっている人、滅入ってしまう人達に読んで頂きたいです」と思いを明かしている。
さらに「ちなみに、グラビアにも挑戦してます」「母からの呪縛からの解放という意味で緊縛にも挑戦しちゃいました。刺青も全開で出しています、ぜひ見てください！」とも明かしている。
小野の処女作にして自叙伝出版に対しては、ファンからも「予約させていただきます」「えっ！？買う！」「絶対買います」といった声が寄せられている。
引用：「小野乙葉」Instagram（＠otosan_inkcat）
【写真】『ラヴ上等』タトゥー美女、スタイル抜群ラウンドガール姿に反響「足綺麗」「似合ってる」
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン1が2025年12月に配信されると、日本国内週間TOP10（シリーズ）4週連続1位、韓国週間TOP10（シリーズ）4週連続TOP10入り、さらに、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）3週連続TOP10入りを果たし、国内外でたちまち大きな話題になった。
続く投稿で「【重大発表】」と冠をつけた小野は「このたび自叙伝『毒愛』を発売することになりました。8月19日発売です。本日から予約できます！」と発表。「こんなカスみたいな生き様だったから…だからこそだけど、こんなカスみたいな人生をまさか書籍としてお届けできるとは思ってなかったです」と感慨深げにつづり、「家庭環境が良い悪い、育て方が良い悪い、生き方が良い悪いなんて人それぞれ。自分に迷子になっている人、子育てに迷子になっている人、滅入ってしまう人達に読んで頂きたいです」と思いを明かしている。
さらに「ちなみに、グラビアにも挑戦してます」「母からの呪縛からの解放という意味で緊縛にも挑戦しちゃいました。刺青も全開で出しています、ぜひ見てください！」とも明かしている。
小野の処女作にして自叙伝出版に対しては、ファンからも「予約させていただきます」「えっ！？買う！」「絶対買います」といった声が寄せられている。
引用：「小野乙葉」Instagram（＠otosan_inkcat）