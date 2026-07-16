【最大3.0%還元】三井住友銀行Olive「りぼん」で18,000ptを獲得する完全攻略法
ポイ活YouTuberのおにまる氏が、「【激甘】Oliveで最大18,000pt！3つの注意点＆参加手順を実演解説」と題した動画を公開した。三井住友銀行のOliveで実施中の「積立定期預金デビューキャンペーン」について、最大18,000円分のVポイントを獲得するための条件や、初心者が陥りやすい3つの注意点を解説した。
本キャンペーンは、定期預金の積立サービス「りぼん」を新規設定し、毎月1万円以上の積立を6ヶ月以上継続すると、積立額の最大3.0%（月上限10万円、最大18,000ポイント）が還元される企画だ。おにまる氏は、投資ではなく定期預金のため、一時的な資金拘束はあるものの元本割れのリスクなく安全に参加できる点が魅力だと紹介した。
一方で、ポイント獲得にはいくつか罠があると指摘する。最大の注意点は、ポイント付与時期である2027年3月末までに積立を中止・解約すると対象外になる点だ。「9月に積立を開始するのが良さそう」と述べ、9月から3月までの7ヶ月間継続して積立を行う安全策を推奨した。
さらに、還元率を最大化するための条件も詳述している。SBI証券でのクレカ積立（+0.5%）は指定の仲介口座である必要がある点や、給与受取または定額自動入金（+2.0%）の判定が「2027年1月の実績」で行われる点など、細かな見落としポイントを解説した。
動画の後半では、実際のアプリ画面を用いて「りぼん」の設定手順から定額自動入金の方法まで丁寧にレクチャーしている。リスクゼロでまとまったポイントが獲得できる本キャンペーンは9月25日までエントリー可能だ。興味のある人は、動画を参考に確実な設定方法を確認してみてはいかがだろうか。
本キャンペーンは、定期預金の積立サービス「りぼん」を新規設定し、毎月1万円以上の積立を6ヶ月以上継続すると、積立額の最大3.0%（月上限10万円、最大18,000ポイント）が還元される企画だ。おにまる氏は、投資ではなく定期預金のため、一時的な資金拘束はあるものの元本割れのリスクなく安全に参加できる点が魅力だと紹介した。
一方で、ポイント獲得にはいくつか罠があると指摘する。最大の注意点は、ポイント付与時期である2027年3月末までに積立を中止・解約すると対象外になる点だ。「9月に積立を開始するのが良さそう」と述べ、9月から3月までの7ヶ月間継続して積立を行う安全策を推奨した。
さらに、還元率を最大化するための条件も詳述している。SBI証券でのクレカ積立（+0.5%）は指定の仲介口座である必要がある点や、給与受取または定額自動入金（+2.0%）の判定が「2027年1月の実績」で行われる点など、細かな見落としポイントを解説した。
動画の後半では、実際のアプリ画面を用いて「りぼん」の設定手順から定額自動入金の方法まで丁寧にレクチャーしている。リスクゼロでまとまったポイントが獲得できる本キャンペーンは9月25日までエントリー可能だ。興味のある人は、動画を参考に確実な設定方法を確認してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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