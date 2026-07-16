6万件超「いいね！」 Cocomi、Koki,と“真反対”な姉妹ショット公開
木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが15日にInstagramを更新。モデルで女優の妹・Koki,との2ショットを披露した。
【写真】どうなってんの!? Cocomiが衝撃の“自転車サドル顔”に
Cocomiが「シスターズ。系統真反対」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、白を基調にした花柄ワンピース姿のCocomiと、黒ワンピースを着たKoki,が仲良く寄り添う様子やCocomiのソロショットが収められている。
この投稿にファンから6万件を超える「いいね！」が集まっている。
■Cocomi（ここみ）
2001年5月1日生まれ。東京都出身。3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Melancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）
【写真】どうなってんの!? Cocomiが衝撃の“自転車サドル顔”に
Cocomiが「シスターズ。系統真反対」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、白を基調にした花柄ワンピース姿のCocomiと、黒ワンピースを着たKoki,が仲良く寄り添う様子やCocomiのソロショットが収められている。
■Cocomi（ここみ）
2001年5月1日生まれ。東京都出身。3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Melancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）