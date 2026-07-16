クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』が、2026年7月17日にアメリカほか世界各国での劇場公開を迎える。

米によると、本作の米国オープニング興行収入は8500万～1億ドル、海外73市場では2万2700スクリーンで約1億1,000万ドルを見込んでおり、世界初動は2億ドルを超えると予測されている。米国・海外ともに、ノーランの前作『オッペンハイマー』（2023）を超える見通しだ。

本作は詩人ホメロスの叙事詩に基づく神話的アクション大作で、出演者にはマット・デイモン、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ゼンデイヤ、ルピタ・ニョンゴ、ジョン・バーンサルらオールスターキャストが結集。懸念があるとすれば、アメリカでR指定を受けたこと、上映時間は2時間52分という長尺であることだが、これは『オッペンハイマー』とほぼ変わらない。

報道によると、前売りチケットの売れ行きは好調で、すでに販売額は3,000万～4,000万ドルだという（翌週の月曜日・火曜日の上映ぶんも含まれるため、どこまでがオープニング興収にカウントされるかは不明）。全編IMAXフィルムカメラで撮影された史上初の劇映画として、IMAX上映などプレミアム・ラージ・フォーマットの需要が高まっていること、そして長尺作品であることから、あらかじめ理想の日時と上映環境で鑑賞したい観客が多いとみられる。

ユニバーサル・ピクチャーズをはじめとする製作・広報サイドは、当初から『オデュッセイア』を、その日いきなり気軽に観るタイプの映画ではなく、一種の大型イベントとして位置づけてきた。アメリカでは公開の1年前、すなわち2025年7月17日から一部上映の前売りチケットをほか、各地のIMAXシアターでも完売が続出している。

photo by Melinda Sue Gordon (C) Universal Studios. All Rights Reserved.

すなわち、本国の初動成績が予測の下限値である8,500万ドル前後にとどまったとしても、実際の需要をすぐに判断することは難しい。そもそも長時間のため一日あたりの上映回数が制限されるほか、IMAXなど大型・特殊フォーマットの座席数にも限りがあるため、公開直後に足を運べない観客もいると考えられるからだ。

事実、過去のノーラン作品も、米国興行収入は一定の時間をかけて伸ばしてきた。『オッペンハイマー』は初動成績8,240万ドルから最終興収は3億3,000万ドルで約4倍。『ダンケルク』（2017）は初動5,050万ドルから最終1億8,970万ドルで約3.75倍、『インセプション』（2010）も初動6,270万ドルから最終2億9,250万ドルと約4.7倍なのである。

不確定要素のひとつは、大手スタジオの新作競合作品がないことだ。『オッペンハイマー』では、同じ週末に『バービー』（2023）が米国公開され、まったくターゲットの異なるイベント映画同士の相乗効果によって互いの成績を伸ばしていた。『オデュッセイア』が実質的に市場を独占することが、果たしてプラスに働くのか、それともマイナスに働くのかはまだわからない。

海外市場ではイギリスやフランス、イタリア、インドでの好成績が期待されている。とりわけイギリスはノーランの人気の強い主要市場だが、懸念はワールドカップの影響だ。水曜日にはイングランド対アルゼンチンの準決勝が行われ、イングランドが勝利すれば、週末の日曜日に決勝が重なるのだ。なお、海外の公開地域は『オッペンハイマー』と基本的に同じで、韓国・日本・中国の公開が後発となっている。

どこまで数字を伸ばすことができるか、そのカギはリピーターと口コミ効果にもかかっている。、早くも賞レース候補との呼び声も高いが、観客はどのように受け止めるか。いよいよ真夏の本命作がやってくる。

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。

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