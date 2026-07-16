『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』キャラクター相関図と「見えない敵」特集ビデオ公開

トム・ホランド主演、マーベル映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、ピーター・パーカーの“元”恋人MJと“元”親友ネッドに新たな脅威が迫る特別映像と、キャラクター相関図が公開された。

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『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の出来事から4年。ピーターは愛する人々を守るため、世界中から自分の存在を忘れられる道を選び、孤独なヒーロー活動に身を投じている。

映像では、「大切な人を。守り。戦う」と誓うピーターの前に、正体不明のフード姿の人物が出現。人の心に入り込み、遠隔で操る力を持つとみられ、ニューヨークの市民を次々と混乱に陥れていく。

敵に操られた市民が、誰も知るはずのないピーターとMJの関係を言い当てる場面も登場。世界中が忘れたはずのピーター・パーカーの存在を、この敵だけは把握している可能性が浮上している。

デスティン・ダニエル・クレットン監督によると、ヒーローとして活動する現在のピーターは、一見すると順調な日々を送っている。しかし仕事を終えた後は、誰もいない部屋で過去の思い出の品を眺めながら、失われた日々を懐かしんでいるという。

一方、ピーターの身体には命に関わる未知のDNA変異が発生し、“新たな力”の制御にも苦しむことになる。トム・ホランドは、新たな敵について「親友や恋人を脅し、敵は僕を追い詰める」と説明。ピーターが自ら別れを選んだMJとネッドも、再び危険に巻き込まれていく。

あわせて公開されたキャラクター相関図には、MJとネッドのほか、スパイダーマンに襲いかかる複数のヴィランが登場。機械式の尾を備えたタクティカル・アーマーをまとうスコーピオン、日本刀や手裏剣を操る赤装束の忍者集団、特殊なブーメランを武器とするブーメラン、毒を仕込んだブーツで戦うタランチュラ、強靭な皮膚と怪力を持つトゥームストーンの姿が確認できる。

さらに、スパイダーマンと連携するニューヨーク市警のデウォルフ刑事、特殊能力者を追跡・監視するダメージ・コントロール局、ジョン・バーンサル演じるパニッシャーことフランク・キャッスルも物語に参戦する。

身体の内側で進行する異変と、ニューヨークを襲う正体不明の敵。二つの脅威に挟まれたピーターは、すべてを犠牲にして守ったMJとネッドを、今度こそ救うことができるのか。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、2026年7月31日より日米同時公開。