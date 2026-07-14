“しょまりん”宇野昌磨＆本田真凜、初の公開練習 「クリムキンイーグル」が2人バージョンに【写真多数】
プロフィギュアスケーターの宇野昌磨と本田真凜が14日、東京・辰巳アイスアリーナで公開練習を行った。
【写真多数】宇野昌磨の得意技「クリムキンイーグル」が2人Ver.に！
しょまりんの愛称で親しまれる2人は、アイスダンスチーム結成後、初となる公開練習を30分にわたって実施。オリンピック出場経験のある元アイスダンス選手の小松原美里が見守る中、リフトなどを繰り出した。さらに、宇野の個人競技時代の得意技である「クリムキンイーグル」が、2人バージョンとなって生まれ変わった姿もお披露目した。
宇野と本田は、5月にアイスダンスチームの結成を発表。新シーズンから競技に挑戦する。目標には2030年オリンピック出場を掲げ、新たなステージへ踏み出す。
公開練習後には、囲み取材を実施。本田は「カメラの数に驚いたのですが、試合まであと3ヶ月なので、いつも通りの練習ができたかなと思います」、宇野は「シングルの時も経験がなかったので、アイスショーとは違う緊張感を感じながらやらせていただきました」と振り返った。
【写真多数】宇野昌磨の得意技「クリムキンイーグル」が2人Ver.に！
しょまりんの愛称で親しまれる2人は、アイスダンスチーム結成後、初となる公開練習を30分にわたって実施。オリンピック出場経験のある元アイスダンス選手の小松原美里が見守る中、リフトなどを繰り出した。さらに、宇野の個人競技時代の得意技である「クリムキンイーグル」が、2人バージョンとなって生まれ変わった姿もお披露目した。
公開練習後には、囲み取材を実施。本田は「カメラの数に驚いたのですが、試合まであと3ヶ月なので、いつも通りの練習ができたかなと思います」、宇野は「シングルの時も経験がなかったので、アイスショーとは違う緊張感を感じながらやらせていただきました」と振り返った。