『豊臣兄弟！』“信長”小栗旬、本能寺で壮絶な最期「圧巻」「ロスだよ…」称賛続々 “ノー敦盛”に驚きの声も（ネタバレあり）
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第27回「本能寺の変」が12日に放送され、小栗旬が信長の“最期”を熱演すると、ネット上には「圧巻すぎて鳥肌」「主役すぎる」「信長ロスだよ…」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】炎に包まれる信長（小栗旬）と森乱（市川團子）第27回「本能寺の変」より
信澄（緒形敦）は光秀（要潤）に、公方様こと義昭（尾上右近）による“信長討ち取り”を命じる手紙を偽造したと告白し、信長への積年の恨みを打ち明ける。信澄から“共に信長を討ち取ろう”と呼びかけられるものの光秀は固辞。この件を表沙汰にしないと決める。
その後、安土城では信長が家康（松下洸平）を接待することに。しかし食事に毒が盛られていることが発覚。饗応役の光秀が首謀者をかばっていると察した信長は逆上。家康の目の前で信長は光秀に激しい折檻を加える。
家康へのもてなしは“お役御免”となった光秀。彼は家臣の斎藤利三（内藤剛志）を通じて義昭に接触。しかし義昭から“もうわしを巻き込むな”と袖にされてしまう。すると光秀は憤怒の表情で「これは上意である。敵は…本能寺にあり！」と信長への謀反を決意する。
そんな第27回のクライマックスでは、光秀の軍勢によって襲撃された本能寺が炎上。炎に包まれた信長の目の前に、亡くなった義弟・長政（中島歩）や弟・信勝（中沢元紀）の幻影が現れる。そして最期を覚悟した信長は笑顔で「是非もなし」とつぶやき、森乱（市川團子）から手渡された脇差で自らの命を絶つのだった…。
放送後、ネット上には信長を熱演した小栗への称賛が相次ぎ「あまりにも圧巻すぎて鳥肌が止まらない」「まじで小栗信長が主役すぎる」「小栗信長ロスだよ…」などの反響が続出。その一方で、信長が本能寺で「敦盛」を舞わなかったことにも注目が集まり「あれれ？敦盛なしです？？」「敦盛…らない！？」「ノー敦盛でフィニッシュ」といった投稿も相次いでいた。
【写真】炎に包まれる信長（小栗旬）と森乱（市川團子）第27回「本能寺の変」より
信澄（緒形敦）は光秀（要潤）に、公方様こと義昭（尾上右近）による“信長討ち取り”を命じる手紙を偽造したと告白し、信長への積年の恨みを打ち明ける。信澄から“共に信長を討ち取ろう”と呼びかけられるものの光秀は固辞。この件を表沙汰にしないと決める。
家康へのもてなしは“お役御免”となった光秀。彼は家臣の斎藤利三（内藤剛志）を通じて義昭に接触。しかし義昭から“もうわしを巻き込むな”と袖にされてしまう。すると光秀は憤怒の表情で「これは上意である。敵は…本能寺にあり！」と信長への謀反を決意する。
そんな第27回のクライマックスでは、光秀の軍勢によって襲撃された本能寺が炎上。炎に包まれた信長の目の前に、亡くなった義弟・長政（中島歩）や弟・信勝（中沢元紀）の幻影が現れる。そして最期を覚悟した信長は笑顔で「是非もなし」とつぶやき、森乱（市川團子）から手渡された脇差で自らの命を絶つのだった…。
放送後、ネット上には信長を熱演した小栗への称賛が相次ぎ「あまりにも圧巻すぎて鳥肌が止まらない」「まじで小栗信長が主役すぎる」「小栗信長ロスだよ…」などの反響が続出。その一方で、信長が本能寺で「敦盛」を舞わなかったことにも注目が集まり「あれれ？敦盛なしです？？」「敦盛…らない！？」「ノー敦盛でフィニッシュ」といった投稿も相次いでいた。