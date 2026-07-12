三重県桑名市にあるナガシマスパーランドで11日、世界最大級の規模を誇るジャンボ海水プールがオープンし大勢の人たちでにぎわいました。

ナガシマジャンボ海水プールは約7万5000平方メートルの広大な敷地に流れるプールをはじめ、10種類のプールと迫力ある滑りが楽しめる11種類のスライダーが揃い、毎年国内外から多くの観光客が訪れます。

世界最大級のウォータースライダー「メガアビス」は、高さ30メートル最大傾斜48度の急斜面を滑る迫力満点のスライダーで、オープンと同時に長い列ができる人気となっていました。

オープン初日の11日は、青空が広がって気温が上がったこともあり、朝から多くの親子連れらが訪れ、夏のレジャーを満喫していました。

ナガシマジャンボ海水プールは今年9月28日まで営業しています。

また、ナガシマスパーランドでは遊園地を快適に過ごしてもらおうと新たな休憩スペースが登場し11日、関係者にお披露目されました。

「とまり木テラス」は屋内とテラスに455席があり空調やトイレ、ベビールームなどが備えられていて飲食の提供も行われます。

とまり木テラスは今月19日にオープンします。