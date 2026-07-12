平愛梨、サッカー観戦コーデの数々が「さすが代表選手の妻」「素敵すぎる」と絶賛の声
タレントの平愛梨が12日にInstagramを更新。サッカー観戦コーデを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】平愛梨、サッカー観戦コーデの数々が「さすが代表選手の妻」と絶賛の声（6枚）
2017年1月にサッカー日本代表の長友佑都と結婚、翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産、4人の男の子を育てている平。
今回の投稿では「サッカー観戦コーディネート」を披露。サッカー日本代表のユニフォームとロングスカート、サッカーボールを模したバッグ、キャップや、デニムパンツなどの組み合わせも収められている。ファンからは「さすが代表選手の妻」「素敵すぎる」などの声が相次いだ。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）
【写真】平愛梨、サッカー観戦コーデの数々が「さすが代表選手の妻」と絶賛の声（6枚）
2017年1月にサッカー日本代表の長友佑都と結婚、翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産、4人の男の子を育てている平。
今回の投稿では「サッカー観戦コーディネート」を披露。サッカー日本代表のユニフォームとロングスカート、サッカーボールを模したバッグ、キャップや、デニムパンツなどの組み合わせも収められている。ファンからは「さすが代表選手の妻」「素敵すぎる」などの声が相次いだ。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）