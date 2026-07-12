古坂大魔王、“手術”を報告「長年背中にあった粉瘤」「あ、これだめ。切って膿出しましょう」
お笑い芸人の古坂大魔王（52）が、12日までに自身のXを更新し、粉瘤をとる手術を受けたと明かした。
【画像】古坂大魔王、“手術”を報告（全文）
古坂大魔王は「長年背中にあった粉瘤。いつもは少し膨らんで膿が出て終わってたのだが…今回は異常に腫れて背中の4分の位置が腫れてきたから、皮膚科へ」と説明。
すると、即手術を受けることになった様子。「『あ、これだめ。切って膿出しましょう！あ、許諾サインお願い！はい横になって！麻酔プチュ！はい切るね！終わり！術後の予約してね！有難う！』…ものの5分。。すげ」と伝えた。
日本形成外科学会の公式サイトなどによると、粉瘤（アテローム・表皮嚢腫）は皮下にできる良性腫瘍で、放っておくと徐々に大きくなる。
【画像】古坂大魔王、“手術”を報告（全文）
古坂大魔王は「長年背中にあった粉瘤。いつもは少し膨らんで膿が出て終わってたのだが…今回は異常に腫れて背中の4分の位置が腫れてきたから、皮膚科へ」と説明。
すると、即手術を受けることになった様子。「『あ、これだめ。切って膿出しましょう！あ、許諾サインお願い！はい横になって！麻酔プチュ！はい切るね！終わり！術後の予約してね！有難う！』…ものの5分。。すげ」と伝えた。
日本形成外科学会の公式サイトなどによると、粉瘤（アテローム・表皮嚢腫）は皮下にできる良性腫瘍で、放っておくと徐々に大きくなる。