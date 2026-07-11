俳優・柄本時生（36）の妻でロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマー、ほな・いこかとしても活動する女優のさとうほなみ（36）が第1子を妊娠していることを公表した。11日、双方のSNSを通じて発表した。関係者によると、今秋に出産予定で、既に安定期に入っている。

柄本とさとうは連名の文書を掲載し、「この度、新しい命を授かりました。出産は秋ごろを予定しており、現在は心身ともに穏やかな日々を過ごしております」と報告。

「ご理解とご協力をいただいている関係者の皆さまには、心より感謝申し上げます。温かく見守っていただけますと幸いです。夫婦ともども、今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

2人は柄本の友人が立ち上げたアパレルブランドのモデルを一緒に務めたことをきっかけに交際し、昨年11月に結婚。ともに再婚だった。

さとうは、柄本が初プロデュースし、24年に放送されたテレビ東京ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」にも出演していた。

柄本の父は俳優の柄本明（77）で兄は柄本佑（39）、佑の妻では女優・安藤サクラ（40）と芸能一家として知られている。