ベルギー代表の絶対的守護神GKティボー・クルトワは後輩であるGKセンヌ・ラメンスをスペイン戦の後、擁護した。



ベルギー代表はW杯準決勝でスペイン代表に1-2で敗れ、ベスト8で姿を消したが、この試合でより悔しい思いをしたのが71分より出場したGKラメンスだ。



クルトワの負傷交代により、出番が回ってきたラメンス。所属先のマンチェスター・ユナイテッドで好パフォーマンスを発揮していた同選手は、今後の代表チームを背負うことが期待される若き守護神だが、88分スペイン代表DFパウ・クバルシのシュートをファンブルすると、こぼれ球をミケル・メリーノに押し込まれ、決勝点を与えてしまった。



