「彼には明るい未来が待っているし、ああいった経験が選手を強くする」 失点に絡んだベルギーの若き守護神をクルトワが擁護
ベルギー代表の絶対的守護神GKティボー・クルトワは後輩であるGKセンヌ・ラメンスをスペイン戦の後、擁護した。
ベルギー代表はW杯準決勝でスペイン代表に1-2で敗れ、ベスト8で姿を消したが、この試合でより悔しい思いをしたのが71分より出場したGKラメンスだ。
クルトワの負傷交代により、出番が回ってきたラメンス。所属先のマンチェスター・ユナイテッドで好パフォーマンスを発揮していた同選手は、今後の代表チームを背負うことが期待される若き守護神だが、88分スペイン代表DFパウ・クバルシのシュートをファンブルすると、こぼれ球をミケル・メリーノに押し込まれ、決勝点を与えてしまった。
「センヌがあのボールをキャッチできなかったのは残念だが、それもサッカーだ。マイク（ペンダーズ）、ガイ（マーテンス）と一緒に、彼を抱きしめに行った。あの瞬間は多くを語れない。ただただ残念だった。だが、センヌは素晴らしいGKだ。彼には明るい未来が待っているし、ああいった経験が選手を強くする。彼一人の責任にするべきではない。これもサッカーの一部なんだ」（英『METRO』より）
クルトワの負傷交代により、急遽出番が回ってきたラメンス。W杯準々決勝という大舞台で悔しい経験をしてしまったが、ユナイテッド、そしてベルギーの未来を担う若き守護神のさらなる成長に期待だ。