ヒロシ、“自力で塗装したバイク”にネット騒然 「スゴイ」「カッコよすぎ」
お笑い芸人のヒロシが9日までにInstagramを更新。自力で塗装したバイクを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ヒロシ、“自力で塗装したバイク”にネット騒然 愛車の数々も「カッコよすぎ」（11枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「自力で塗装」とつづり、ホンダの3輪バイク「ジャイロ」を公開。続けて「ただ、ジャイロはカウルの組み立てが難しい。パズルみたいになっとる」とコメントしている。ファンからは「スゴイ」「カッコよすぎ」などの声が集まった。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）
【写真】ヒロシ、“自力で塗装したバイク”にネット騒然 愛車の数々も「カッコよすぎ」（11枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「自力で塗装」とつづり、ホンダの3輪バイク「ジャイロ」を公開。続けて「ただ、ジャイロはカウルの組み立てが難しい。パズルみたいになっとる」とコメントしている。ファンからは「スゴイ」「カッコよすぎ」などの声が集まった。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）