フジテレビ系の4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』でダブル主演を務めた佐藤二朗（57）と橋本愛（30）のトラブルが報じられて1週間が過ぎ、騒動は沈静化するどころか余波を広げている。フジが佐藤の言動を「ハラスメント」と認定する一方、佐藤本人をそれを否定しており、出演する番組やCMなども各社で対応が割れている。

【写真を見る】佐藤二朗「スポーツくじ」のCM動画を再生しようとすると表示される「非公開」画面。セブンティーンモデル時代の制服姿の橋本愛も

佐藤と橋本のトラブルは、7月2日発売の『週刊文春』が報じたことにより発覚。記事によれば、橋本は過去のトラウマから身体接触を制限する可能性があり、『夫婦別姓刑事』のプロデューサーや佐藤のマネジャーには伝えていたものの、佐藤本人は事情を知らないままクランクイン。そのせいで問題が発生し、佐藤から橋本に対して「あなたは役者を続けるべきではない」と意見するなどしたという。

『文春』報道を受け、佐藤や佐藤の所属事務所は反論。一方、フジ側は7月7日に出した文書で、主演の2人に〈多大なるご負担とご心労をお掛けする現状となっていることについて、当社としてお詫び申し上げます〉と謝罪しつつ、橋本が佐藤の〈発言の内容や口調の強さに激しく動揺〉して〈涙が止まらない状態〉になっていたことなどを明かしていた。スポーツ紙記者が語る。

「フジは今回の件を重く受け止めた対応をとっている。佐藤さんはフジの人気ドラマ『踊る大捜査線』シリーズ最新映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』にも出演。9月の公開に先駆けて配信予定のスピンオフドラマでは主演を務めるはずでしたが、7月2日に予定されていたスピンオフ撮影が急遽延期になったと伝えられていました。

一方の佐藤さんは7月7日付のX（旧Twitter）で〈フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか〉〈僕は心から、もうフジとは関わりたくないです〉と決別宣言するなど、対立が浮き彫りに。しかし9日には、『踊る』の本広克行監督が、スピンオフドラマの撮影『再開』をXで告知するなど、判断は揺れ動いているようです」

佐藤は7月9日発売の『週刊新潮』で独占インタビューに応じており、『夫婦別姓刑事』の撮影で自身も体調を崩してしまったことや、橋本を〈尊重〉しながらも〈これからも夫婦役を務める相手に対して、日常的なものも含む身体接触に関する制限を事前に共有することなく求めていくのであれば、役者は続けるべきではないと僕個人は思います〉といった話をしたことも改めて説明している。

佐藤の『踊る大捜査線』出演がどうなるのかも気になるところだが、各局の対応は分かれている。NHKは現状、佐藤がMCを務める番組『歴史探偵』やNHK AMのラジオ番組『佐藤二朗とオヤジの時間』を通常放送している。

動きがあったのが佐藤が出演するCMだ。広告代理店関係者が語る。

「独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）のくじ『WINNER』のウェブCMについて。昨年10月から佐藤さん出演の新CMが複数公開されていたのですが、7月8日現在、いずれも"非公開"となっています。

一方、佐藤さんは今年2月に『ゲオモバイル』（株式会社ゲオホールディングス）の新キャラクターに起用されていて、そのCM動画は7月8日現在、ウェブ上で公開されたまま。スポンサー各社が佐藤さんの報道を注視していますが、報道に対する対応は割れているようです」（テレビ局関係者）

NEWSポストセブン取材班が、JSCがウェブCMを非公開としている理由について問い合わせると、広報担当者は以下のように回答した。

「個別の案件につきましては、回答を差し控えさせていただきます」

一方、公開を続けているゲオは次のように回答した。

「当初からのプロモーションスケジュールにより、現時点でテレビCMの放映は行っておりません（公式YouTubeへのアップ等は継続しています）」「本件につきましては現在、関係各所を通じて事実関係の確認を行っております。今後の対応方針については、現段階ではコメントを差し控えさせていただきます」

発端となったトラブルが一刻も早く解決することを願うばかりだが、果たして……。