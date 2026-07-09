坂口健太郎主演『私はあなたを知らない、』“幸福な記憶”と“あの日の真実”に迫る場面カット大量解禁
坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』より、主人公・西山夕平（坂口）がシングルマザーの紗月（堀田真由）とその娘・朝子（倉田瑛茉）と過ごした“幸福な記憶”と、その13年後に朝子（早瀬憩）が母を亡くした“あの日の真実”に迫る姿を捉えた場面写真10点が解禁された。
【写真】『私はあなたを知らない、』新規場面カット（10枚）
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太が監督を務めて贈る、ユーモアと愛情に満ちた日仏共同製作ヒューマンサスペンス。
この度、家族というものを知らずに生きてきた主人公・西山夕平（坂口）が、紗月（堀田真由）とその娘・朝子（倉田瑛茉）と出会い過ごした“幸福な記憶”、そして13年後、唯一の肉親だった祖母を亡くした朝子（早瀬憩）が、母親が殺されたあの日本当は何があったのか、事件の真相を追い求める姿を捉えた場面写真10点が解禁された。
先月解禁された予告編映像では、夕平が起こした悲劇的な事件と、18歳になった朝子が刑務所の面会室で夕平と対峙する、緊迫感漂う場面にフォーカスが当てられていた。しかし、今回の場面写真の多くは、それとは対照的な、愛情に満ちたかけがえのない日常だ。
天涯孤独の身として淡々とルーティンをこなすだけだった夕平が、シングルマザーの紗月とその5歳の娘・朝子に出会い、初めて知った“家族の温もり”に心を開き、次第に笑顔を見せていく日々。幸せになろうと一生懸命に生きている紗月から目が離せない様子の夕平や、花を咲かせるというサボテンを不思議そうに見つめる朝子、保育園のフェンス越しに笑顔で約束を交わす夕平と朝子、その姿はどこにでもある幸せな家族のように写る。
しかし、その13年後、高校を卒業した朝子が複雑な面持ちでアクリル板越しに夕平と対面しているカットは、一転してサスペンス感が漂い、戸惑いと緊張が伝わってくる。そのほか彼女が事件の弁護士（滝藤賢一）に当時の状況を聞きに行くシーンなど、あの日の真実を確かめようと奔走する様子が切り取られている。
映画『私はあなたを知らない、』は、8月28日全国公開。
【写真】『私はあなたを知らない、』新規場面カット（10枚）
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太が監督を務めて贈る、ユーモアと愛情に満ちた日仏共同製作ヒューマンサスペンス。
先月解禁された予告編映像では、夕平が起こした悲劇的な事件と、18歳になった朝子が刑務所の面会室で夕平と対峙する、緊迫感漂う場面にフォーカスが当てられていた。しかし、今回の場面写真の多くは、それとは対照的な、愛情に満ちたかけがえのない日常だ。
天涯孤独の身として淡々とルーティンをこなすだけだった夕平が、シングルマザーの紗月とその5歳の娘・朝子に出会い、初めて知った“家族の温もり”に心を開き、次第に笑顔を見せていく日々。幸せになろうと一生懸命に生きている紗月から目が離せない様子の夕平や、花を咲かせるというサボテンを不思議そうに見つめる朝子、保育園のフェンス越しに笑顔で約束を交わす夕平と朝子、その姿はどこにでもある幸せな家族のように写る。
しかし、その13年後、高校を卒業した朝子が複雑な面持ちでアクリル板越しに夕平と対面しているカットは、一転してサスペンス感が漂い、戸惑いと緊張が伝わってくる。そのほか彼女が事件の弁護士（滝藤賢一）に当時の状況を聞きに行くシーンなど、あの日の真実を確かめようと奔走する様子が切り取られている。
映画『私はあなたを知らない、』は、8月28日全国公開。