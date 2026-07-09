「ガンダム」シリーズ新作アニメ発表番組が7月24日配信決定
「ガンダム」シリーズ新作アニメ発表番組が、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、7月24日3時（予定）より配信されることが決定した。
【写真】『ガンダムX』ガロード＆ティファが3Dモデルになって動く！
本番組では、現地時間7月23〜26日にアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開催される世界最大級のコミック＆エンタメコンベンションSDCC（サンディエゴ・コミコン）にて実施されるパネルイベントと同じ内容の新作情報を発信。
SDCCで現地時間7月23日10時30分より開催されるパネルイベント「GUNDAM Showcase 2026 - Unveil the Next Gundam」では、日本からのスペシャルゲストを迎え、新作アニメーションに関する情報を解禁。あわせて、今後予定している国内外でのシリーズ展開など、ガンダムシリーズの現在とこれからについても紹介する。来場者には、ガンダム関連アイテムを詰め合わせたノベルティバッグを数量限定で配布する予定。
さらに同会場にて、ガンダムブースを出展。本ブースでは、新作ゲームタイトル「GUNDAM ROGUE ORBIT」をはじめ、ガンダムシリーズの最新情報を紹介するとともに、新作アニメ―ションにも関連した展示を予定している。
また、バンダイナムコグループによる新作アニメを含むガンダムシリーズ最新商品を展示するほか、ガンプラくんやガンダム立像とのフォトスポットも設置。加えて、イベント限定のガンプラ・フィギュアを含む関連商品や配布物も用意するほか、ワークショップの実施を予定している。
ガンダムシリーズ新作アニメ発表番組は、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、7月24日3時（予定）より公開（アーカイブ配信あり）。
【写真】『ガンダムX』ガロード＆ティファが3Dモデルになって動く！
本番組では、現地時間7月23〜26日にアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開催される世界最大級のコミック＆エンタメコンベンションSDCC（サンディエゴ・コミコン）にて実施されるパネルイベントと同じ内容の新作情報を発信。
さらに同会場にて、ガンダムブースを出展。本ブースでは、新作ゲームタイトル「GUNDAM ROGUE ORBIT」をはじめ、ガンダムシリーズの最新情報を紹介するとともに、新作アニメ―ションにも関連した展示を予定している。
また、バンダイナムコグループによる新作アニメを含むガンダムシリーズ最新商品を展示するほか、ガンプラくんやガンダム立像とのフォトスポットも設置。加えて、イベント限定のガンプラ・フィギュアを含む関連商品や配布物も用意するほか、ワークショップの実施を予定している。
ガンダムシリーズ新作アニメ発表番組は、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、7月24日3時（予定）より公開（アーカイブ配信あり）。