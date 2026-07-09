志尊淳、朝のルーティン3箇条紹介「これがないと、外には出られない」
俳優・志尊淳（31）が9日、都内で行われたNARS「ライトリフレクティング クレンジングオイル」PRイベントに登壇し、朝のルーティンを紹介した。
【写真】透明感すごい…！優しい笑顔で手をふる志尊淳
同商品のコンセプトにちなみ、朝のこだわりを発表することに。志尊は「面白い人間ではないので、ただただ普遍的なことを書きました。嘘はないです」と前置きしたうえで、「水を飲む」「朝食はバナナ＆プロテイン」「朝シャワー」の3つを挙げた。
水は500ミリリットルから750ミリリットルを一度に飲んでいるそうで、「水をたくさん飲んだ方がいいと理解はしているんですが、もともと飲まないタイプなので、朝のタイミングで多めに飲んでます」と説明。朝食については、手軽に摂れるものを選んでいると語った。
また、朝シャワーについては「これがないと、外には出られない」ほど欠かせない習慣だという。「朝が本当に苦手なので。目覚めるまでに時間を要するんです。シャワーを浴びないと体調的にも見た目的にも良くないので、身だしなみとして朝はシャワーをしています」と明かした。
ニューヨーク発のメーキャップアーティストブランド「NARS」は、「NARSskin ライトリフレクティング クレンジングオイル」を17日に発売。それに合わせ、東京・@cosme TOKYOでは、15日から21日まで『NARS HOUSE OF LIGHT in @cosme TOKYO LIGHT REFLECTING NEW EXPERIENCE』を開催する。
【写真】透明感すごい…！優しい笑顔で手をふる志尊淳
同商品のコンセプトにちなみ、朝のこだわりを発表することに。志尊は「面白い人間ではないので、ただただ普遍的なことを書きました。嘘はないです」と前置きしたうえで、「水を飲む」「朝食はバナナ＆プロテイン」「朝シャワー」の3つを挙げた。
水は500ミリリットルから750ミリリットルを一度に飲んでいるそうで、「水をたくさん飲んだ方がいいと理解はしているんですが、もともと飲まないタイプなので、朝のタイミングで多めに飲んでます」と説明。朝食については、手軽に摂れるものを選んでいると語った。
ニューヨーク発のメーキャップアーティストブランド「NARS」は、「NARSskin ライトリフレクティング クレンジングオイル」を17日に発売。それに合わせ、東京・@cosme TOKYOでは、15日から21日まで『NARS HOUSE OF LIGHT in @cosme TOKYO LIGHT REFLECTING NEW EXPERIENCE』を開催する。