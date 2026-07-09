“日本一かわいすぎる女流雀士”、キュートなネコ耳ヘアにファンもん絶「可愛いなぁもおっ！」
“日本一かわいすぎる女流雀士”のキャッチコピーでグラビアアイドルとしても活動するプロ雀士、内村翠が8日、自身のXを更新し、お団子ヘアで作るキュートなネコ耳姿を公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】Mリーガー美女、ビーチでの“サービスショット”に大反響 公式実況も驚き「仕方ねぇもう1枚だけだぞ！」
内村は日本プロ麻雀連盟初段。大分県出身。会社員と二足の草鞋を履きつつ、“日本一かわいすぎる女流雀士”のキャッチコピーでグラビアアイドルも務め、DVD『恋するメンタンピン』をリリースしている。
顔が可愛いです
そんな内村はこの日、「るん」の一言とともに、鏡に向かっての自撮りショットをアップ。MリーグではかつてBEAST Xに所属していた菅原千瑛（連盟）が対局中に施したことでおなじみのネコ耳アレンジヘアの内村が笑顔を見せている。
コメント欄には「可愛いなぁもおっ！」「かわいい」「髪型素敵です」といった反響が寄せられている。
引用：「内村翠（日本プロ麻雀連盟）」X（＠_mdr___m）
【写真】Mリーガー美女、ビーチでの“サービスショット”に大反響 公式実況も驚き「仕方ねぇもう1枚だけだぞ！」
内村は日本プロ麻雀連盟初段。大分県出身。会社員と二足の草鞋を履きつつ、“日本一かわいすぎる女流雀士”のキャッチコピーでグラビアアイドルも務め、DVD『恋するメンタンピン』をリリースしている。
顔が可愛いです
そんな内村はこの日、「るん」の一言とともに、鏡に向かっての自撮りショットをアップ。MリーグではかつてBEAST Xに所属していた菅原千瑛（連盟）が対局中に施したことでおなじみのネコ耳アレンジヘアの内村が笑顔を見せている。
コメント欄には「可愛いなぁもおっ！」「かわいい」「髪型素敵です」といった反響が寄せられている。
引用：「内村翠（日本プロ麻雀連盟）」X（＠_mdr___m）