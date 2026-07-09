エジプト・サッカー協会は8日、同国代表が敗れたFIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント2回戦のアルゼンチン戦（7日）の判定について不満の声明を発表した。

エジプトは後半22分で2―0とリードしながら、同34分からアディショナルタイムの47分までの間に3点を失って逆転負け。しかし、アルゼンチンはMFフェルナンデス（チェルシー）が決勝ゴールを決める前に、MFマカリスター（リバプール）やFWアルバレス（Aマドリード）にファウルにも見えるプレーがあり、抗議したエジプトの選手やスタッフにレッドカードやイエローカードが次々と提示された。エジプトは後半にゴールネットを揺らしたシーンでVARが適用されファウルがあったと判定され取り消されていたが、決勝点の場面ではVARが適用されなかった。

エジプト協会は声明で審判の判定およびVARが適用されなかったことについて「黙っていられない」とする声明を発表。「試合の流れに直接影響を与えた判定の一貫性と公平性に重大な疑問が残った」「サッカー界最高の舞台で最高水準の審判を期待していた選手、スタッフ、サポーターの間で、当然ながら大きな不満を引き起こした」と主張した。

エジプトのハッサン監督は試合直後に激怒。「我々は今日、不当な扱いを受けた」「おそらく彼ら（FIFA）は世界王者を大会に残したかったのだろう。メッシに優勝争いに残ってほしかったのだろう」などと不満を口にした。

なお、同協会はW杯で16強へ進出した同監督との契約延長を発表した。地元メディアによると期間は2030年W杯までという。