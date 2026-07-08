『ガンダム』シリーズ新作アニメ決定 24日に配信で発表
バンダイナムコフィルムワークスは8日、『ガンダム』シリーズの新作アニメの情報を解禁する特別番組を、7月24日午前3時より公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて全世界同時配信することを発表した。
【画像】迫力ある！展示されるフリーダム＆ジャスティスの青森ねぶた
番組では、SDCC（サンディエゴ・コミコン）にて実施されるパネルイベントと同内容の新作情報をお届け。あわせて、今後予定している国内外でのシリーズ展開など、ガンダムシリーズの現在とこれからについても紹介していく。
また、SDCC会場においては、新作情報を発表するパネルイベントの開催や、ガンダムブースの出展、ワークショップの実施を予定している。
『ガンダム』シリーズの新作は直近だと、『ガンダムSEED』シリーズの映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』が制作中で、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が今年1月に公開、テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』が2025年4月〜6月に放送されていた。
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番組では、SDCC（サンディエゴ・コミコン）にて実施されるパネルイベントと同内容の新作情報をお届け。あわせて、今後予定している国内外でのシリーズ展開など、ガンダムシリーズの現在とこれからについても紹介していく。
『ガンダム』シリーズの新作は直近だと、『ガンダムSEED』シリーズの映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』が制作中で、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が今年1月に公開、テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』が2025年4月〜6月に放送されていた。
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