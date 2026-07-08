ロバーツ監督が明言

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間8日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手の次回登板は10日（日本時間11日）に本拠地で行われるダイヤモンドバックス戦に決まった。デーブ・ロバーツ監督が7日（同8日）に明らかにした。

大谷は3日（同4日）の本拠地・パドレス戦の6回の第3打席で右上腕二頭筋に違和感を覚えて途中交代。翌4日（同5日）の試合を欠場した。打者として5日（同6日）から復帰し、6日（同7日）の試合前練習では3日ぶりにキャッチボールを行っていた。

この日会見に応じたロバーツ監督は大谷の登板日について言及。「今後数日間のうちに（身体の）調子が悪くなったら、私たちは方向転換する。しかし、現時点で（登板日の）変更はしないだろう」と話した。

前回登板から中6日を空けての登板で、前半戦は最終登板となる。また、5日に32歳の誕生日を迎えてからは初登板となる。

今季は開幕から先発ローテーションに入り、14試合登板で8勝2敗、防御率1.79と好成績を残している。（Full-Count編集部）