劇場アニメ『魔法使いの夜』公開日が11月20日に決定＆特報映像も到着
TYPE-MOON×ufotableによる劇場アニメーション最新作『魔法使いの夜』の公開日が11月20日と決まったことが、本日7月7日開催のイベント内で発表された。あわせて、公開日解禁映像も到着した。
【動画】公開日が解禁となった『魔法使いの夜』特報映像
本作は、ゲームブランド・TYPE-MOON原作のビジュアルノベルゲーム『魔法使いの夜』を、アニメーション制作会社・ufotableが劇場アニメーション化。
高校へ通うとある少女・蒼崎青子（あおざき・あおこ）は、実は現代に生きる魔法使い。――ただし、見習い。一人前の魔法使いを目指して、同居人の久遠寺有珠と過ごす日々の中、少女は少年に出会う。
メインキャラクター・蒼崎青子の誕生日である7月7日、青子役の戸松遥が登壇するイベントが実施され、この中で公開日が発表された。
公開日解禁映像は「この街には 坂の上にあるお屋敷に 二人の魔女が住んでいるという噂があった」という印象的な一文から幕を開け、蒼崎青子と久遠寺有珠、それぞれのセリフが続く。「これは、一人の少女（まほうつかい）の、はじまりの物語。」という言葉とともに、本作の魅力が垣間見えるカットが連なり、ラストには【2026年11月20日劇場公開】の文字が映し出され、公開日を際立たせる内容となっている。
劇場アニメーション『魔法使いの夜』は、11月20日より公開。
【動画】公開日が解禁となった『魔法使いの夜』特報映像
本作は、ゲームブランド・TYPE-MOON原作のビジュアルノベルゲーム『魔法使いの夜』を、アニメーション制作会社・ufotableが劇場アニメーション化。
高校へ通うとある少女・蒼崎青子（あおざき・あおこ）は、実は現代に生きる魔法使い。――ただし、見習い。一人前の魔法使いを目指して、同居人の久遠寺有珠と過ごす日々の中、少女は少年に出会う。
公開日解禁映像は「この街には 坂の上にあるお屋敷に 二人の魔女が住んでいるという噂があった」という印象的な一文から幕を開け、蒼崎青子と久遠寺有珠、それぞれのセリフが続く。「これは、一人の少女（まほうつかい）の、はじまりの物語。」という言葉とともに、本作の魅力が垣間見えるカットが連なり、ラストには【2026年11月20日劇場公開】の文字が映し出され、公開日を際立たせる内容となっている。
劇場アニメーション『魔法使いの夜』は、11月20日より公開。