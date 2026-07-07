歴史的円安で「日本は安い」　1万3000円高級ビュッフェに訪日客「超お得」　街の弁当店は赤字ギリギリで価格維持に奮闘

歴史的な円安で、日本の「安さ」が外国人観光客を引きつけている。一方、国内では、物価高と円安の影響を受けながらも価格維持に努める弁当店が奮闘していた。

1万3000円ビュッフェに訪日客「超お得」

東京・中央区にある日本最大級というランチビュッフェ、「海鮮ブッフェダイニング銀座八芳」の客は、約8割が外国人だという。

1万3000円のビュッフェには、山積みになった北海道から直送されたタラバガニなどの海の幸や舟盛りになったお造りなど、海鮮から焼き肉まで150種類以上の高級料理が並ぶ。

この価格に、外国人観光客の口からは「すごくコスパがいい！」「この食べ放題は超お得！信じられない」「オーストラリアの海鮮ビュッフェここの3倍の値段がする」と、次々と「日本は安い」という言葉が飛び出した。

一時1ドル＝162円台となった6日の円相場。この記録的な円安の影響で、外国人観光客にとっては、日本はお得な旅行先となっていたのだ。

アメリカからやってきたというグループは、6日間の東京観光で160万円を使う予定だという。2週間かけて京都や奈良、長野などを巡ったというオーストラリア人家族の旅の費用は、300万円だった。

銀座八芳の小野恭平副店長は「（海鮮ビュッフェは）1万3000円。日本人にとっては高めだが、外国の方にとっては安めで選んでくれる。円安の影響か分からないが、去年よりもいろんな国の方が増えているイメージ」と話す。

安さが魅力の弁当店にも円安の影響が…

日本の安さに外国人観光客から歓喜の声が聞こえる中、東京・江東区の商店街には安さが魅力の弁当店に円安の影響が直撃していた。

「味の仕事屋ゆばせい withあこのありが豆腐 大島店」で人気のバイキング弁当は、3種類ある容器から好きなサイズを選び、60種類あるおかずを好きなだけ入れることができる。来店客からは、「コスパがめちゃくちゃいい。こんなに安くていいのかと思う。むちゃくちゃリピートしたい」「（物価が）高いのに価格据え置きでやってくれるので、お財布にも優しい。本当に助かっています」「作るより安いかもしれない」との声が聞かれる。

店に毎日来ているという常連客は、慣れた手つきでから揚げや卵焼きなどを次々と盛り付ける。そして、小サイズで480円のオリジナル弁当が完成すると、なぜか2つ目の容器を手に取り、再びおかずを取り始めた。昼と夜の2食分を購入した男性は、ほぼ毎日この店の弁当を食べているという。男性は「これだけ物価が高くなっていて、お値段継続はありがたいです」と話す。

一番人気のおかずは、ジューシーでやわらかいから揚げ。円安などの影響で鶏肉の仕入れ価格が高騰しているが、「客に毎日安い弁当を食べてほしい」という思いからバイキング弁当の値上げはしていない。ただし、苦肉の策で、から揚げは1回につき4個までという制限を設けた。さらに、卵価格の高騰も拍車をかけるなど、店は赤字ギリギリで営業を続けている。

「味の仕事屋ゆばせい」の菅谷晃子店長は「せっかく一生懸命作ったおかずなので、ギリギリ、ヒーヒー思いながらお客さんが喜んでくれることを考えつつ、お店が長く続けられるよう頑張ります。みんなが応援してくれるのをすごく感じる」と話している。

（「イット！」7月6日放送より）